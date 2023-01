‘김정일 분장’으로 미국 흔든 코미디언, 학폭 피해 고백

“저를 괴롭혔던 한 명이 제 스탠드업 쇼 맨 앞줄에 앉았어요. 친한 척하길래 물었죠. ‘누구세요?’”

한국계 미국인 코미디언이자 사회운동가 마거릿 조(55)가 어린 시절 겪었던 폭력과 차별 피해 경험을 털어놨다. 지난 7일(현지시각) 영국 가디언 인터뷰에서다. 그는 “평탄치 않은 삶이었지만, 코미디언이 되는 꿈이 나를 지탱했다”고 말했다.

1968년 미국 샌프란시스코에서 태어난 그는 학창 시절 정체성 혼란과 폭력 피해를 경험했다. 훗날 자신의 쇼를 보러 온 동급생을 모른 척했던 이유다. 그는 “(가해자에게 나는) 이상한 한국 아이였을 뿐, 차이는 인정되지 않았다”며 “아직도 악몽 속에서 그들에게 ‘누구냐’고 외치곤 한다”고 말했다.

불우했던 어린 시절도 고백했다. 잦은 결석으로 고등학교에서 퇴학당한 사실, 성매매업체에서 일한 사실을 털어놨다. 또 마약을 한 사실에 대해선 “내 인생의 부끄러움”이라고 말했다. 기생충 검사 관련 일화도 소개했다. 그는 “기생충을 처음 본 미국인 의사가 ‘그걸 보관해도 되냐’고 물어봤다”며 “아직도 내 이름과 함께 가지고 있을지 궁금하다”고 너스레를 떨었다.

그는 10대 시절 코미디 콘테스트 우승을 “삶을 바꾼 순간”이라고 소개했다. 약물 중독, 섭식 장애, 양성애 등 자신이 겪은 삶의 시련을 코미디의 소재로 삼았고, 우울증약에 의존했던 시간도 유머 소재로 썼다.

1994년 처음 주연을 맡은 ABC 시트콤 ‘올 아메리칸 걸’이 시청률 저조로 조기에 종영됐다. 그로 인해 깊은 슬럼프에 빠졌던 그는 무대에 다시 섰고 결국 재기에 성공했다. 그 일련의 과정을 그린 게 2000년 직접 제작하고 주연한 영화 ‘내 멋에 산다(I’m The One That I Want)’다.

그는 2011년 코미디 프로그램 ‘30락(rock)’에서 김정일 북한 국방위원장 역으로 나오면서 국내에서도 명성을 얻었다. 이 역할로 이듬해 에미상 게스트 연기상 후보에 올랐다. 2015년 골든글로브 시상식에는 김정은 국무위원장으로 꾸미고 등장하기도 했다.

그는 성 소수자 및 인종 차별, 성폭력 같은 사회 문제에도 꾸준히 목소리를 냈다. 지난해엔 영화 ‘파이어 아일랜드’의 주연을 맡아 성 소수자인 아시아계 미국인의 삶을 연기했다.