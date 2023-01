세종대 나노신소재공학과 이동기 교수, SCIE 국제 학술지에 논문 게재

세종대학교(총장 배덕효) 나노신소재공학과 이동기 교수가 ‘초고속 레이저 분광학을 이용한 전도성 고분자의 여기 상태 분석’에 대한 새로운 연구 결과를 발표했다. 이번 연구 논문은 SCIE 국제 학술지인 ‘Chemistry of Materials’ (IF: 10.508)에 게재됐으며 (Chem. Mater. 2022, 34, 10873−10884), Supplementary Cover 논문에 선정됐다.

연구 논문의 제목은 ‘Elucidating the Chain-Extension Effect on the Exciton-Dissociation Mechanism through an Intra- or Interchain Polaron-Pair State in Push−Pull Conjugated Polymers(전도성 고분자 내의 전하쌍 상태를 통한 엑시톤 해리 메커니즘에 대한 고분자 사슬 확장 효과 규명)’이다. 이 교수는 논문의 공동 교신저자 및 공동 1저자로서 이번 연구를 진행했으며, 포항공대 조길원 교수와 한양대 정문석 교수도 공동 교신저자로 함께 참여했다.

이번 논문은 유기태양전지에 사용되는 전도성 고분자의 엑시톤 동역학을 펨토초 순간흡수 분광학을 이용해 분석했다. 특히, 엑시톤들이 자유 전하들로 해리되면서 거쳐가는 중간체 화학종의 동역학을 중점적으로 다뤘다. 이를 바탕으로 고분자 주사슬 및 곁사슬 확장을 통해 변화되는 고분자 얽힘 패턴에 따른 엑시톤 해리 메커니즘을 명확하게 규명하는데 성공했다.

이 교수는 “열심히 준비한 논문이 잘 마무리돼서 다행이라고 생각한다. 이번 연구 결과가 전도성 고분자 기반의 태양전지 소자의 추가적인 효율증가에 조금이나마 기여를 하게 됐으면 좋겠다”며, “최근 보고한 논문들을 바탕으로 전도성 고분자와 양자점으로 구성된 하이브리드 시스템 내에서의 전하 이동체 동역학에 대한 연구도 추가적으로 진행중에 있다”고 밝혔다.