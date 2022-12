[이성현의 미국서 보는 중국] 미중 지정학적 격변 못 따라가는 한국

미국 국무부 내에서 최근 '미국이 더 빨리 달린다(America runs faster)'라는 말이 사라졌다.

미묘하지만 중요한 관전 포인트다. 바이든 행정부 초기에 미국의 중국 담당 관리들이 구호처럼 썼던 표현이다. 미·중 경쟁에서 중국의 부상 속도보다 미국이 ‘더 빨리 달리면 이긴다’라는 일종의 미국판 ‘초격차 전략’인데 이를 폐기한 셈이다. 그런 소극적 차원, 즉 단순히 중국과의 경쟁력 우위를 유지하려는 자세에서 벗어나, 이제는 보다 적극적으로 중국의 부상을 좌절시키는 방향으로 미국의 정책이 바뀌고 있다.

지난 8월 9일 통과된 '반도체와 과학법(CHIPS and Science Act)', 8월 16일 통과된 '인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)', 그리고 9월 12일 통과된 '바이오 기술과 제조 혁신의 증진 행정명령 제14081호(Executive Order 14081: Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation)' 등이 그것이다. 앞으로 더 많은 중국 견제 법령이 나올 것이다.

미국은 전열을 더욱 가다듬고 중국에 대해 갈수록 정교한 조치를 행정부, 입법부, 사법적 차원에서 촘촘하게 정비하고 있다. 마치 먹이를 포획하기 위해 그에 특화된 그물을 촘촘히 짜듯 말이다.

한국으로 시선을 돌려보면 아직도 미·중 사이에서 한국이 어떤 포지셔닝을 취해야 할지와 관련해 원론적이고 소모적인 논쟁이 수년째 진행 중이다. 미·중 모두 한국을 필요로하기 때문에 한국이 중간에서 이익을 취하기 좋다는 처세론도 유행한다. 쉽지 않을 것이다. 이런 낭만적 사고가 여전히 한국의 담론시장에서 소비된다는 것은 그만큼 한국이 미·중 강대국이 벌이는 지정학적 격변을 따라잡지 못하고 있다는 방증일 것이다. 한국은 미·중 갈등을 좀 더 심각히 대할 필요가 있다.

미 하원 아시아태평양 소위원장을 지낸 테드 요호(Ted Yoho) 전(前) 의원은 최근 뉴욕 코리아소사이어티가 주최한 회의에서 현 상황을 "제2차 세계대전 이후 본 적이 없는 지각 변동(a tectonic shift we haven't seen since WWII)"이라고 했다(12월 8일). 이는 지난해까지 현직의 신분으로 미국 외교에 직접 관여하고 수많은 내부 보고서를 받아본 인사의 말이다.

미·중 갈등을 바라보는 한국의 시각엔 조금 더 진지함이 필요하다.

우린 지금까지 미·중이 글로브 끼고 서로 잽을 날리고 있는 1회전만 봤을 뿐이다. 12회전까지 갈 길이 멀다. 한국은 종종 이런 큰 그림을 놓친다. 현재 진단과 미래 예측이 빗나가면 엉뚱한 정책 아이디어가 나오고 그것에 그림을 맞추는 해법을 찾는 자가당착에 빠질 수 있다.

2018년 무역 분쟁으로 본격화된 미·중 갈등이, 2019년 홍콩 민주화 운동을 둘러싼 이데올로기 갈등, 2020년 코로나 팬데믹 방역 효과를 둘러싼 체제 경쟁, 2021년 대만을 둘러싼 인태지역 갈등 확산에 이르기까지 한국은 한참 동안 미·중 갈등을 ‘강 건너 불구경’ 했던 것도 사실이다.

하지만 2022년 들어 ‘설마’ 하던 러시아의 우크라이나 침공이 전쟁으로 ‘현실’이 되고, 대만 해협 위기가 더욱 고조되면서 ‘한국 역할’ 논의가 제시되었다. 구경만 하던 한국의 등이 링 안으로 떠밀리게 될 수 있다. 미국 인플레이션 감축법(IRA)으로 한국 자동차산업의 피해가 가시권에 들어오게 되자 한국 내에서 당황함과 분노가 표출되기도 했다.

현시기는 미·중 갈등에 지정학적으로 가장 취약한 한국이 미·중 양쪽에서 ‘이익을 극대화’하는 시기가 아니라 ‘손해를 최소화’하는 시기다. 이는 소심한 제안이 아니다. 지정학적 절체절명의 순간에서는 본전을 잘 확보하는 것이 남는 것이다. 최근 주식 시장에 투자해본 주린이들은 이 말이 무슨 뜻인지 뼈에 사무치게 와 닿을 것이다. 이 어려운 시기엔 주식 고수들도 손실을 피하기 어렵다. 국가도 마찬가지다. 전쟁도 발생하고 심지어 나라를 빼앗기기도 한다.

‘지정학적 판도가 바뀐다’는 것(tectonic shift)은 기존의 전략적 사고를 폐기하고 새로운 국제정치 판도에서 대한민국이 생존뿐 아니라 번영할 수 있는 새로운 전략적 패러다임을 요구한다. 동시에 일부 비현실적인 옵션도 가려내야 한다. 예를 들어 미·중 사이 ‘한국 중립론’이다. 흥미롭게도 ‘중립’이란 단어는 왠지 한국 내에서 그 수요층이 두껍다. 한쪽으로 치우 지지 않는 자세로 미화되기도 한다. 하지만 미국 등 서구사회에서는 반대로 민감한 문제에서 비겁하게 처신하는 부정적 의미로도 쓰인다. 유엔 북한 인권 투표에서 ‘중립’을 표하는 기권 선택이 비판의 대상이 되는 이유다. 피해가 올까 소신을 포기하는 행위로 말이다.

미·중 사이 ‘한국 중립론’은 성립될 수 없는 위헌적 사고다.

대한민국 헌법이 대한민국을 ‘자유민주주의’ 사회로 규정하고 있기 때문이다. 헌법정신에서 보면 대한민국은 미국 체제와 연대해 있다. 그리고 이를 다시 한미동맹으로 묶어 놓았다. 한미 동맹 체결 역사를 반추해보면 당시 이를 간절히 원한 쪽도 사실은 미국이 아니라 한국이었다. 양국 정부는 1953년 한미동맹을 조인(調印)했다. 말 그대로 서로 약속하여 만든 문서에 도장을 찍었다는 의미다. 법적인 기반을 갖고 있다.

한국이 가치와 이념이 상이한 중국과도 될 수 있으면 원만한 관계를 유지하려고 노력한 것은 바람직한 일이다. 이웃과 불화는 되도록 피하고 좋은 관계를 맺는 것이 좋다. 하지만 그 관계 역시 대한민국 헌법정신에 부합하는 것이어야 한다. 중화적 위계질서의 복귀를 21세기에 꿈꾸고 있는 중국몽에 한국 지도자가 대한민국도 “함께 할 것”이라고 한다든지, 사회주의 국가들끼리 연대를 과시하는 천안문 열병식에 미국의 동맹국 중 유일하게 대한민국 대통령이 참석한 것은 단순한 해프닝 이상이었다. 국제사회에서 대한민국 이미지에 큰 타격을 주었다.

한국은 너무 한국의 시각이 아니라, 세계의 창을 통해서 한국을 조금 더 냉정하게 봐야 한다. 미국의 동맹들도 미·중 사이에서 기회주의적으로 행동할 때가 있다. 그런데 왜 꼭 하필이면 미국의 그 많은 동맹 가운에 유독 한국이 '동맹처럼 행동하지 않는(not acting like an ally)' 대표적인 케이스로 회자되는 이유 또한 고민할 필요가 있다.

글 이성현 조지HW부시 미중관계기금회 선임연구위원