과기부의 사이버보안교육 프로그램, 국제해킹방어대회서 1위

과학기술정보통신부가 주최하고 한국정보기술연구원이 주관하는 차세대 보안리더 양성 프로그램(Best of the Best, 이하 BoB)은 디지털 전환 시대에 사이버 보안을 선도할 우수인재 양성을 목적으로 하는 정보보안 교육과정이다.

올해로 11기를 맞이한 BoB는 정보보안 최고 전문가들의 맞춤형 교육을 통해 정보보안 분야 리더를 육성하고 있다. 대회 입상, 연구·발표 실적 등에서 우수한 성과를 지속적으로 거두고 있으며 올해 3월에 마친 10기까지 총 1454명이 수료했다.

최근 국내외 주요 해킹방어대회 수상자들이 대부분 BoB 수료생 또는 교육생으로 확인돼 많은 이목을 끌고 있으며, 특히 올해에는 괄목할 만한 성과를 거두었다.

먼저 세계 최고 권위의 해킹방어대회인 미국 ‘DEFCON CTF’에서 BoB 수료생‧교육생‧멘토 등이 포함된 MMM팀이 1위, 전원 BoB 수료생‧교육생‧멘토 등으로 구성된 StarBugs팀이 3위를 달성해 전세계에 BoB의 우수성을 과했했다.

또한, 과기정통부에서 주최하는 국제해킹방어대회인 ‘코드게이트’에서 전원 BoB 수료생으로 구성된 팀이 일반부 1위, BoB 10기 수료생이 주니어부 1위에 오르며 과기정통부 장관상을 수상했다.

아울러 국가정보원 주최 ‘사이버공격방어대회(CCE)’에서 종합우승과 일반우승을 달성하여 국가정보원장상을 받았으며, 국방부 주최 ‘화이트햇 콘테스트’에서도 일반부와 청소년부에서 우승을 거두며 국방부장관상을 수상하는 기염을 토했다.

이외에도 BoB 10기 최우수 프로젝트팀(그랑프리)이 학교폭력 피해방지 플랫폼 관련 주제로 출전한 ‘소셜벤처 경연대회’ 전국대회에서 청소년 부문 대상을 받았으며, BoB 11기 교육생이 현재 진행 중인 프로젝트 주제로 참여한 ‘개인정보 위험대응 공모전’에서 대상을 수상했다.

유준상 한국정보기술연구원장은 “이번 한 해 동안 대외적으로 BoB의 명성을 드높이는 데 기여한 멘토, 수료생, 교육생들의 노고를 치하한다”며 감사의 뜻을 전했다. 이어서 “디지털 전환 시대에서 정보보안의 중요성은 앞으로 더욱 강조될 것이며, 정보보안의 핵심 인력으로 성장할 BoB 교육생과 수료생들이 우리 사회의 리더가 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 전했다.