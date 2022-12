리먼 죽고 골드먼은 살았다…바이낸스 살릴 ‘14년전 힌트’

The JoongAng Plus 전용 콘텐트입니다. 오늘부터 한 달간 무료로 체험해 보세요!

📈강남규의 머니 스토리

잊혀진 에피소드 미국 투자은행 베어스턴스가 2008년 3월 사실상 파산했습니다. 자금난을 견디다 못해 JP모건에 인수된 것입니다. 이때부터 6개월 동안 모든 투자은행은 ‘죽음의 골짜기(death valley)’를 지나야 했습니다. 그해 8월 파산하는 리먼브러더스뿐 아니라 세계 최대 투자은행인 골드먼브러더스 등도 ‘내 돈 돌려줄까?’라는 불신의 시험대에 올랐습니다. 리먼과 골드먼은 살아남기 위해 온갖 발버둥을 쳤습니다. 비슷한 풍경이 2022년 12월 현재 글로벌 코인 세계에서 펼쳐지고 있습니다.

파문(破門)을 뜻하는 영어단어 excommunication은 ‘더 이상 말을 섞지 않는다(a cutting off or casting out from communication)’는 의미를 담고 있다. 의미가 넓혀져 나중에는 ‘무리에서 쫓아내다’라는 뜻으로 확장됐다. 중세 서유럽에서 교황이 세속의 왕 등을 파문해 가톨릭 공동체에서 배척한 스토리가 대표적인 예다.