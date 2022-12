본인 이름 내건 H&M 옷에 "쓰레기, 사지마"…저스틴 비버 무슨일

팝스타 저스틴 비버가 패션브랜드 H&M이 자신의 이미지를 활용해 출시한 제품을 “쓰레기”라고 지칭하며 불매를 종용했다. 자신의 허락도 없이 상품이 출시됐다고 주장하면서다.

비버는 19일(현지시간) 인스타그램에서 “H&M이 올린 상품 중 어떤 것도 내 허락을 받지 않았다”며 “나를 가지고 만든 H&M 상품은 쓰레기다. 사지 말라”고 말했다. 비버는 구체적인 상품명을 적시하진 않았다.

다만 H&M은 같은 날 오후 비버의 이름을 내건 후디 등을 선보였다. 이 후디에는 비버가 작년에 발표한 곡 ‘고스트’(Ghost)의 한 구절인 ‘삶보다 네가 더 그리워’(I miss you more than life)가 적혀있다.

그러나 H&M은 적법한 절차를 거쳐 상품을 출시했다는 입장이다. H&M 측은 경제전문지 포브스에 보낸 이메일에서 “다른 모든 라이선스 제품이나 파트너십과 마찬가지로 적절한 승인 절차를 거쳤다”고 주장했다.

H&M은 과거 아리아나 그란데, 빌리 아일리시 등 팝스타의 이름을 건 상품으로 큰 인기를 끌었다.

과거에 비버와도 협업한 적이 있다. 온라인 매체 버슬에 따르면 H&M은 2016∼2017년에 비버의 콘서트 투어를 홍보하기 위해 그의 이름을 건 상품을 출시했다.

한편 비버는 2019년에 ‘드류하우스’라는 이름의 의류 브랜드를 론칭하고 인스타그램 등 SNS를 통해 자신의 브랜드를 적극적으로 알리고 있다. 비버의 인스타그램 팔로어 수는 2억7000명에 달한다.

한편 비버는 지난 6월 안면신경 마비 증상을 보이는 램지헌트증후군을 앓고 있다는 사실을 고백해 팬들을 안타깝게 했다. 그럼에도 불구하고 월드투어를 재개했다가 상태가 더 악화되자 현재는 내년 3월까지 예정된 모든 공연을 중단한 채 휴식을 취하고 있다.