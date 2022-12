삼성동 무역센터 전광판의 디지털 캔버스로의 화려한 변신, 연말 도심 속 미디어아트 전시회 ‘2022 서울미디어아트위크’ 개최

서울 강남구 삼성동 무역센터 실내외 전광판들이 닷새간 디지털 캔버스로 변신한다. 12월 21일(수)부터 25일(일)까지 열리는 ‘2022 서울미디어아트위크’(2022 Seoul Media Art Week, 이하 SMAW)를 통해서다.

SMAW는 올해 처음으로 론칭하는 미디어아트 전시회로, 무역센터 옥외광고물 자유표시구역 민관합동협의회(이하 민관합동협의회)가 주최하고 더블유티씨서울, 현대백화점면세점, CJ CGV, 중앙일보, 메가박스, 인벤트파트너스가 주관한다.

다양한 장르의 수준 높은 미디어아트 작품 송출을 통해 디지털 광고 매체의 예술적 활용 가능성을 탐색하고, 시민들에게 새로운 형태의 즐길 거리를 제공함으로써 옥외광고물 자유표시구역의 공적 기능을 제고하기 위해 마련됐다.

SMAW 기간 삼성동 무역센터 일대에 설치된 실내, 실외 미디어 총 57개에서는 콘텐츠 파트너 6곳(△서울문화재단 △그라운드엑스 △레이빌리지 △CJ CGV & 중앙일보/메가박스)가 준비한 미디어아트 작품이 하루 총 5회(12시 22분, 18시 22분, 19시 22분, 20시 22분, 21시 22분)씩 매회 7분간 송출된다.

콘텐츠 송출 시작 시간은 2022년을 기념하기 위해 ’20:22 Moment’라는 슬로건 아래 매 시 22분으로 설정했다.

행사 첫날인 12월 21일 오프닝 데이는 서울문화재단이 첫 문을 연다. 올해 포르쉐코리아의 후원을 받아 제작한 ‘서울환상소경(최성록)’을 비롯해 설화수의 후원으로 2020년 제작한 △당산나무(PIVOTAL LAB) △정중동 동중동(이예승), 그리고 서울문화재단 시민청의 △불과 얼음의 노래(이수진) △Media樂:闕(궐),꿈꾸는桃源鄕(도원향)(김혜경) 등 대표적인 미디어아티스트들의 다섯 작품을 만날 수 있다.

둘째 날인 22일에는 카카오의 블록체인 기술 계열사 그라운드엑스가 디지털 아트 및 NFT 유통 서비스 ‘클립 드롭스’를 통해 △Cone and Wind(보비스투) △Mirror Mask #C – One, Mirror Mask #C(한승구) △해리, 메타염소 #20210912(방앤리) 등 디지털 아트 작가들의 독창적 상상력을 확인할 수 있는 다섯 가지 작품을 선보인다.

셋째, 넷째 날에는 아트테인먼트 스타트업 레이빌리지가 ‘검은 토끼의 해’ 계묘년(癸卯年)을 맞아 ‘토끼’에 대한 신선한 해석을 담은 15가지 작품을 전시한다. 레이빌리지의 모든 작품은 코엑스 전시장에서 원화로 감상할 수 있으며, NFT로도 발행돼 구매 소장할 수 있다.

먼저 23일에는 ‘제2의 백남준’으로 불리는 이이남 작가의 ‘별이 빛나는 밤에’를 비롯해 국내 현대 미술계를 이끌고 있는 한만영, 강형구, 허회태, 이재삼, 이경호 작가의 작품이 모습을 드러낸다.

이어 24일에는 김근중, 남경민, 김지희, 정영환, KOO(구준엽), AI 키르 등 국내 신인~중견 미디어아트 작가들의 크리스마스 분위기를 만끽할 수 있는 다양한 작품이 등장한다.

마지막 날인 25일 크리스마스에는 CJ CGV와 중앙일보, 메가박스가 행사의 대미를 장식한다. 무역센터 K-팝 라이브 미디어에서 진행하였던 미디어아트 프로젝트 가운데 인기를 끌었던 작품과 중앙일보의 미디어아트 공모전 당선작 가운데 일부 작품들이 함께 송출되어 삼성동 무역센터 일대를 화려하게 수 놓는다.

행사 기획을 총괄하는 민관합동협의회 운영 사무국과 CJ CGV 담당자는 “올해 처음 론칭하는 행사인 관계로 부족한 점이 많지만, 앞으로 대한민국을 대표하는 미디어아트 축제로 키워나가겠다는 원대한 꿈이 있다”며 “우리나라 미디어아트의 현주소와 그 미래가 궁금하다면 무역센터 옥외광고물 자유표시구역을 찾아 직접 확인해 보시길 바란다”고 말했다. 그러면서 “미디어아트를 한눈에 가장 잘 즐길 수 있는 뷰포인트는 삼성역 6번 출구 앞”이라는 팁도 전했다.