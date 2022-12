세종사이버대 컴퓨터·AI공학과, 컴맹탈출 위한 ‘나도 대학생이 되고 싶다!’ 공모전 연장

세종사이버대학교(총 신구) 컴퓨터·AI공학과는 4차 산업혁명 시대 일반인의 컴맹 탈출과 함께 100만 디지털 인재도전을 지원하는 ‘나도 대학생이 되고 싶다!’ 공모전을 다음해 1월 3일(화)까지 연장한다고 밝혔다.

세종사이버대학교 관계자는 “12월1일 신·편입생 입시 시작과 함께 더 많은 분들에게 참여 기회를 드리고자 공모전 접수 기간을 연장했다”고 말했다.

이어 “참가자들은 이번 공모전 참여를 통해 누구나 대학생이 된 것을 상상하고 자신 혹은 가족을 위해 경력 목표를 세우고 수강 로드맵을 구상해 제출하게 된다”며 “4차 산업혁명 시대 핵심 디지털 기술에 대한 이해와 함께 공모전 수상의 기회도 얻을 수 있다”고 덧붙였다.

1등 50만원, 2등 30만원, 3등 10만원, 참가상 수상의 기회가 주어지며, 오는 1월 3일(화)까지 온라인으로 공모전 접수를 받는다. 공모전 심사 결과는 1월 6일 발표되며, 자세한 문의는 컴퓨터·AI공학과 공모전 접수 페이지, 홈페이지의 학과소식 내 공지사항 혹은 컴퓨터·AI공학과 학과에서 확인할 수 있다.

김효정 세종사이버대 컴퓨터·AI공학과 학과장은 “최근 초·중등 코딩 교육, 디지털 100만 인재 양성 등이 전면에 부상하면서, IT 부문 4년제 학위에 대한 관심이 높아졌다. 현재 다양한 장학 제도를 통해 학비 부담 없이 취업 혹은 승진을 위한 IT 학위 취득이 가능하나 많은 사람들이 아직 알지 못한다”며 “이번 공모전은 국가 혹은 학교에서 제공하는 다양한 장학 제도에 대한 정보와 함께 IT 부문 학위 취득을 위한 개인화된 수강 로드맵 구상해보는 것으로, 일반인들에게 디지털 100만 인재로의 성장 기회를 제공하고자 기획됐다. 관심 있는 분들의 많은 참여를 당부한다”고 설명했다.

특히 공모전 참가자에게는 컴퓨터·AI공학과의 교육과정, 전문가의 성장을 위한 교육로드맵, 장학금 정보 등에 대한 안내가 제공되고, 누구나 컴퓨터뿐 아니라 4차 산업혁명 시대의 ABC인 인공지능(AI), 빅데이터(Big Data), 클라우드(Cloud)를 기반으로 개인화된 수강 로드맵 작성 기회를 가지고 궁금한 것을 문의할 수 있다.

세종사이버대학교 컴퓨터·AI공학과는 4차 산업혁명 시대의 핵심 기술을 리드하는 글로벌 수준 융합형 컴퓨터·AI 전문가를 양성을 목표로, 빅데이터·데이터과학 전문가 과정, 클라우드 전문가 과정, 컴퓨터 전문가 과정, 인공지능 전문가 과정, 드론·IoT(자율사물) 전문가 과정을 제공한다.

이론과 함께 경험 중심 심화 지식을 쌓을 수 있도록 가상 실습실과 함께 사이버대 최초의 AWS Academy 회원 기관으로서 클라우드 실습 환경을 제공한다. 비교과 활동으로 ADsP(데이터분석준전문가), 리눅스마스터, AWS Cloud Practitioner 등 자격증 취득을 위한 소모임과 관련 특강, 실리콘 밸리 한인 IT 전문가를 포함한 국내외 네트워킹 활성화를 위한 인터뷰 특강, 온오프라인 창업 특강 등을 제공해 재학생 개개인의 성장을 적극적으로 돕고 있다고 밝혔다.