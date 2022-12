﻿[한우덕의 중국경제 이야기 2] 중국 공산당은 어떻게 민영기업을 장악하나

중국이 정치뿐만 아니라 경제부문에서도 국가, 좀 더 구체적으로는 당(黨)의 개입을 늘려가면서 제기되는 문제다. 크게 달라지지 않을 것이다. 지난 집권 기간 '시진핑 경제'는 이미 그 속살을 충분히 드러냈기 때문이다.

시진핑 3기 중국 경제정책은 1, 2기 집권기의 정책을 더욱 공고히 하는 한편, 그 노선을 해외에 '수출'하려는 움직임을 보일 것으로 예상된다. 우리가 시진핑 시기의 과거 정책 흐름을 다시 봐야 할 이유가 여기에 있다. 역시 국제 경제의 큰 흐름과 연계해서 봐야 뚜렷이 보인다.

2000년 5월, 미국 의회는 중국에 대한 '항구적 정상교역관계(PNTR)' 지위 부여 문제를 놓고 논란을 벌이고 있었다. 중국이 PNTR 지위를 얻는다면 매년 거쳐야 하는 의회의 '최혜국대우(MFN)'심사를 피할 수 있게 된다. 정상적인 교역대상국이 되는 것이다.

중국이 바라고 또 바라던 일이다. 그러나 법안은 당시 미 의회 야당이었던 공화당의 반발에 부딪히게 된다. 민주·공화 양당은 한 치의 양보 없는 기 싸움을 벌이고 있었다.

바로 그 시기, 공화당 대통령 선거 후보였던 조지 W. 부시 전 대통령이 시애틀에 있는 보잉 공장을 방문한다. 그는 직원들이 보는 앞에서 PNTR에 대한 자신의 의견을 밝히면서 이렇게 말한다.

중국과 자유롭게 교역하라. 시간은 우리 편이다(Trade freely with China and time is on our side).