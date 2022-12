‘오 필승 코리아’는 누가 작곡? 월드컵 응원가 문제 7[나는야 K팝 상식왕]

“오~ 필승 코리아” 4년마다 울려 퍼지던 이 노래가 낯선 계절에 돌아왔다. 사상 처음 겨울에 열린 2022 카타르 월드컵에서 한국 대표팀의 여정이 막을 내렸다. 그러나 올해도 축구 팬들의 가슴을 뛰게 하는 수많은 응원가가 광화문 광장을 달궜다.

카타르 월드컵의 한국팀 공식 응원가는 ‘더 뜨겁게, 한국’이다. 20년 전 ‘오 필승 코리아’를 불러 응원가 대표 가수로 자리 잡은 윤도현이 다시 마이크를 잡았다. 노래는 대표팀 서포터즈인 붉은악마와 대한축구협회 공식 파트너사 KT가 함께 만들었다. 이번 대회에선 월드컵 공식 주제가인 ‘드리머스’(Dreamers)를 방탄소년단(BTS)의 막내 정국이 불러 화제가 됐다.

월드컵 응원가가 ‘국민 히트곡’이 된 건 2002 한일 월드컵 때다. 국내 개최 대회에서 한국팀이 4강 신화를 일궈내면서 길거리 어디에서나 응원가를 들을 수 있었다. 인기를 끈 곡은 단연 ‘오 필승 코리아’였다. 붉은악마가 월드컵 개최를 앞두고 열기를 고조하기 위해 응원가 앨범 ‘꿈★은 이루어진다’를 발매했는데, 이 앨범에 수록된 곡이다. 윤도현밴드(현재 YB)와 크라잉넛이 부른 두 개의 버전이 존재한다. 윤도현이 붉은악마와 함께 작곡한 노래로 잘못 알려져 있는데, 오래전부터 유럽에서 널리 불리던 응원가다. 이 때문에 YB의 대표곡인데도 앨범에 실린 적은 없다.

2002년의 성공에 힘입어 이후 월드컵에서도 수많은 응원가가 쏟아져 나왔다. 축구 팬들의 흥을 고취하는 밴드 음악이 대세를 이뤘다. 버즈는 2006 독일 월드컵 공식 응원가 ‘레즈 고 투게더’(Reds Go Together)를 발표했다. 당시에 나온 ‘승리를 위하여’는 트랜스픽션의 작품이고, 콘서트장인 싸이도 록과 국악을 접목한 노래 ‘위 아 더 원’(We are the One)을 불러 응원 대열에 합류했다. 다음 월드컵에선 또 어떤 응원 명곡을 들을 수 있을지 기대하며 풀어보는 응원가 문제 7.