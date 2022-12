[아이랑GO] 윤석열 대통령 도어스테핑 중단…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



윤석열 대통령 도어스테핑 중단

윤석열 대통령이 직접 소통을 멈췄어요. 윤 대통령은 취임 이후 6개월 동안 출근길에 출입기자들과 각종 현안에 대해 도어 스테핑(약식문답)을 해왔지만, 11월 18일 대통령실과 MBC 기자 사이의 충돌을 계기로 잠정 중단됐어요. 이에 대한 반응은 '메시지 공백 우려'와 '불안 요소를 줄인 결정'으로 나뉩니다. 대통령실은 대국민 접촉과 언론 브리핑 횟수를 늘리고, SNS를 통해 소통 총량을 유지하겠다는 입장입니다.

도어스테핑(doorstepping) 특정 정치인이나 주목받는 인물을 집 앞이나 건물 입구 등 공개 장소에서 기다려 예정에 없는 인터뷰를 하는 것을 가리켜요. 말 그대로 문(door) 앞에서 걸어 나가며(stepping) 하는 돌발 인터뷰로 불편한 질문과 논쟁을 감수해야 하죠. 우리나라에선 윤석열 대통령이 용산으로 대통령실을 옮기고 출근길에 기자들과 문답을 나누는 것을 '도어스테핑'이라 부르면서 원래 의미와는 다르게 쓰고 있죠. 국립국어원은 도어스테핑을 대체할 우리말로 '약식문답'을 제안했어요. 언론에서는 출근길 약식 (기자)회견, 출근길 문답 등으로도 표현하죠.

A scuffle and suspension

In a stunning decision, President Yoon Suk-yeol suspended his iconic “doorstep interviews” with the press citing a recent scuffle with an MBC reporter over the president’s earlier decision to ban him from boarding the presidential airplane for the APEC and G20 summits in Southeast Asia last month.

stunning: 놀라운, 충격적인(=shocking, jaw-dropping). 이 표현은 좋은 일이나 나쁜 일 모두에 쓸 수 있음

decision: 결정

suspend: 중단하다(=stop, shelve, discontinue, withhold). 영원히 끝중단하기보다 ‘일시적으로 중지하는 것’을 의미

iconic: ~의 상징이 되는

doorstep interview: (대통령실 앞에서 하는) 즉석 인터뷰

the press: 언론(=the media)

scuffle: 소동, 싸움(=brawl, tussle, ruckus)

ban: 금지하다(=prohibit, block, disallow, forbid)

board: 답승하다

presidential airplane: 대통령 전용기

APEC: 아시아태평양경제협력체(=the Asia-Pacific Economic Cooperation)

G20: Group of 20 major economies: 주요 선진경제 20개국

尹锡悦总统中断门口采访

尹锡悦总统中断了直接沟通。尹总统就任后的6个月里,在上班的路上与常驻记者就时下热门议题进行门口采访(简单问答),不过因为11月18日MBC记者与总统室之间发生的冲突,采访暂定中断。对此各界反应不一,有人担心“出现信息空白”,也有人表示赞成,认为“此举减少了不稳定要素”。总统室表示,会增加与国民的接触,增加新闻发布会次数,同时通过SNS等方式,保持沟通总量不变。

沟通 [gōu tōng] 소통

中断 [zhōng duàn] 중단

就任 [jiù rèn] 취임

冲突 [chōng tū] 충돌

暂定 [zàn dìng] 잠정