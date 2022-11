尹 "금리 인상 낮출 필요 있지만, 금융불안정성 예의주시해야"

윤석열 대통령은 경기 둔화에 따른 한국경제 대응책과 관련해 “물가상승 정점이 지나 금리 인상 폭과 속도를 좀 낮출 필요가 있다지만, 금융불안정성을 예의주시해야 한다”는 입장을 29일 밝혔다.

윤 대통령은 이날 보도된 로이터통신과의 인터뷰에서 ‘한국은행이 통화정책을 늦출 때라고 보는가’라는 질문에 "지금 물가상승이 정점을 지나서 금리 인상의 폭과 속도를 좀 낮출 필요가 있다는 얘기가 있지만, 금융불안정성이라고 하는 것을 조금 더 예의주시해야 하는 것이 아닌가(생각한다)"고 답했다. 이는 지난 24일 한은이 올해 마지막 금융통화위원회(금통위)에서 기준금리를 0.25%포인트 인상한 뒤 나온 발언이다. 한은은 기준금리를 사상 첫 6회 연속(4·5·7·8·10·11월) 인상하고 있다.

또한 한은은 경기 둔화 우려를 고려해 내년 경제 성장률 전망치를 기존 2.1%에서 1.7%로 0.4%포인트 낮췄다. 반면 내년 소비자물가 상승률 전망치는 3.7%에서 3.6%로 0.1%포인트 소폭 하향 조정했다. 경기 침체 징후가 뚜렷해진 만큼 긴축의 보폭을 줄이며 숨 고르기에 나선 것이다. 4회 연속 기준금리를 0.75%포인트 인상(자이언트 스텝)하며 긴축의 가속 페달을 밟았던 미 연방준비제도(Fed)도 ‘천천히 그러나 높고 길게(Slower but Higher & Longer)’ 전략으로 선회하고 있다.

한편 윤 대통령은 이날 로이터와의 인터뷰에서 북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사 등 잇따른 도발과 관련해서도 목소리를 냈다. 윤 대통령은 “북한 비핵화를 끌어내기 위해 최선의 노력을 기울이는 것이 중국에도 이로울 것”이라며 중국의 역할론을 강조하기도 했다.

특히 윤 대통령은 북한의 7차 핵실험에 대해선 “북한이 (핵실험을 통해) 무엇을 얻으려고 하는지, 굉장히 어리석은 결정이 될 것이라고 저는 생각한다”며 “(7차 핵실험 시) 지금까지 취하지 않았던(not seen in the past) 대응들이 포함된다고 할 수 있겠죠”라고 강력 대응을 시사했다.

그러면서 지난 30년간 대북정책과 관련한 국제사회의 대응에 일관성이 부족했다고 지적하며 “(국제사회 전체가) 일관되고 같은 목소리를 내는 것이 매우 중요하다고 생각한다”고 밝혔다.