[아이랑GO] 북한 NLL 이남으로 탄도미사일 도발 '분단 이후 처음'…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



북한 NLL 이남으로 탄도미사일 도발 '분단 이후 처음'

북한의 도발 수위가 점점 과격해지고 있어요. 지난 2일 북한은 한미 연합공중훈련 '비질런트 스톰'에 반발해 10시간 동안 4차례에 걸쳐 미사일 약 25발을 발사했어요. 이중 한 발은 우리 영해 근처인 동해 북방한계선(NLL) 이남에 낙하했죠. 탄도미사일의 NLL 이남 낙하는 분단 이후 처음 있는 일입니다. 윤석열 대통령은 이를 '실질적 영토 침해 행위'로 규정했고, 우리 군은 전투기를 출격시켜 NLL 이북 공해상 대응사격으로 맞섰어요. 북한은 이에 그치지 않고 3일과 5일, 9일에도 미사일 발사를 이어갔어요. 남북 간의 무력 도발 및 대응으로 형성된 긴장감으로 NLL 근방 주민들은 공포에 떨었습니다.

공해(公海) 국제법상 어느 나라의 주권에도 속하지 않으며, 모든 나라가 공통으로 사용할 수 있는 바다를 말해요. 지구상의 바다는 특정국의 영토에 인접해 통치력권이 미치는 영해(기준선에서 12해리), 연안국이 어업 및 광물 자원 따위에 대한 모든 경제적 권리를 독점하는 배타적 경제 수역(기준선에서 200해리), 그리고 공해 등으로 나뉩니다. 공해에서는 모든 국가의 배와 비행기 운항, 어로, 과학조사 등의 자유가 보장돼요.

North Korea’s dirty provocation

While South Korea is in a national mourning period for the victims of the deadly crowd crush in Itaewon, North Korea fired ballistic missiles to the East Sea and one of them fell in international waters close to the territorial waters of South Korea.

national mourning period: 국가애도기간

victim: 희생자(=prey)

deadly: 치명적인(=fatal, lethal)

crowd crush: 좁은 공간에 잔뜩 몰린 군중

fire: 발사하다(=launch, shoot)

ballistic missile: 탄도미사일

international waters: 국제수역. 이 경우 water를 복수형으로 쓰는 점에 유의

territorial waters: 영해

北韩向NLL以南发射弹道导弹挑衅,属‘分裂后首次’

北韩的挑衅程度可以说是越来越高。本月2日,北韩为抗议韩美联合空中演习“警戒风暴”,10小时内分4次发射了约25枚导弹。其中一枚导弹落入我方领海附近的东海北方界线(NLL)以南海域。弹道导弹落入NLL以南在南北分裂后尚属首次。对此,尹锡悦总统表示,这是“实质性的领土侵犯行为”,并下令我军出动战斗机,向NLL以北的公海进行了应对射击。北韩并未停止挑衅,此后分别在本月3日、5日和9日又发射了导弹。南北之间的武力挑衅和应对造成的紧张氛围,让住在NLL附近的民众陷入恐慌。

哀悼 [āi dào] 애도

挑衅 [tiǎo xìn] 도발

领海 [lǐng hǎi] 영해

领土 [lǐng tǔ] 영토

战斗机 [zhàn dòu jī] 전투기

氛围 [fēn wéi] 분위기