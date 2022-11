김형석 교수 "정말 사랑한다면 자녀의 '이것' 소중히 여겨라" [백성호의 현문우답]

프리미엄 디지털 구독 서비스 The JoongAng Plus가 두 번째 ‘인사이트 세미나’를 마련했습니다.

‘103세 철학자’ 김형석 연세대 명예교수와 백성호 중앙일보 종교전문기자가 다음달 7일 여러분을 찾아옵니다.

백성호 기자와 함께 ‘고수’를 만나세요

The JoongAng Plus는 다음달부터 오프라인 강연 〈백성호 기자와 함께하는 ‘고수를 만나다'〉를 시작합니다.

15년 넘게 종교 분야를 취재해 온 백 기자가 ‘고수’를 모시고 삶의 이치를 묻는 자리입니다.

그 첫 회로 김형석 명예교수를 초청했습니다.

103세 철학자의 ’세월을 관통하는 안목과 지혜’를 들어보세요. 강연 후 질의응답 시간도 마련돼 있습니다.

지식과 경험을 나눕니다 ‘인사이트 세미나’

‘인사이트 세미나’는 분야별 명사를 오프라인에서 만나, 지식과 경험을 나눕니다.

지난 16일 빅데이터 전문가인 송길영 바이브컴퍼니(옛 다음소프트) 부사장을 만난 데 이어, 이번이 두 번째 만남입니다.

The JoongAng Plus 이용권을 구매하면 응모할 수 있습니다.(이용권 종류 무관)

https://www.joongang.co.kr/events/r/seminar02