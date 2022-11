BTS, 올 AMAs 2관왕…5년간 트로피 11개 받았다

방탄소년단(BTS)이 아메리칸 뮤직 어워즈(AMAs)에서 5년 연속 수상에 성공했다.

BTS는 20일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 마이크로소프트 시어터에서 열린 제50회 AMAs에서 ‘페이보릿 팝 듀오 오어 그룹(Favorite Pop Duo or Group)’과 ‘페이보릿 K팝 아티스트(Favorite K-Pop Artist)’ 등 2관왕에 올랐다. 특히 ‘페이보릿 듀오 오어 그룹’은 콜드플레이·이매진 드래곤스·모네스킨·원리퍼블릭 등을 제치고 4년 연속 수상했다. 1974년 AMAs가 시작한 이래 해당 부문 4회 수상은 BTS가 처음이다.

BTS는 2017년 ‘DNA’ 무대로 AMAs와 처음 인연을 맺었다. 미국 시상식에서 한국어 노래를 떼창하는 팬들의 모습이 생중계되면서 K팝의 달라진 위상을 실감케 했다. 이후 2018~2020년 ‘페이보릿 소셜 아티스트(Favorite Social Artist)’를 시작으로 2019년 ‘투어 오브 더 이어(Tour of the Year)’, 지난해 ‘버터(Butter)’로 ‘페이보릿 팝 송(Favorite Pop Song)’과 대상 격인 ‘아티스트 오브 더 이어(Artist of the Year)’까지 K팝은 물론 아시아 최초 기록을 써내려갔다. 지난 5년간 AMAs에서 챙긴 트로피만 11개에 달한다.

AMAs는 올해 ‘페이보릿 K팝 아티스트’와 ‘페이보릿 아프로비트 아티스트(Favorite Afrobeats Artist)’ 부문을 신설했다. 2006년부터 100% 팬 투표로 수상자를 선정해 온 만큼 현재 가장 떠오르고 있는 장르를 적극적으로 받아들인 것이다. ‘페이보릿 아프로비트 아티스트’ 올해 수상자는 나이지리아 출신 위즈키드가 선정됐다.

그동안 팝 음악의 변방에 있던 국가의 아티스트도 여럿 등장했다. ‘페이보릿 여성 라틴 아티스트(Favorite Female Latin Artist)’는 브라질 가수 아니타가 수상했다. 이탈리아 4인조 혼성 록밴드 모네스킨은 ‘페이보릿 록 송(Favorite Rock Song)’을 수상했다. ‘아티스트 오브 더 이어’는 미국 팝의 여제 테일러 스위프트에게 돌아갔다.