[아이랑GO] 이태원 압사 참사로 드러난 한국 사회 안전불감증…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

이태원 압사 참사로 드러난 한국 사회 안전불감증

이태원 압사 참사를 계기로 한국 사회의 안전불감증과 재난시스템 구멍이 드러났어요. 지난 10월 29일 서울 용산구 이태원의 좁은 골목길에서 150명이 넘게 숨지는 압사 참사가 발생했어요. 핼러윈을 앞두고 폭 3.2~5m, 길이 50m가량 골목길에 셀 수 없는 인파가 양방으로 몰렸기 때문이죠. 외신은 "당국은 사고 당일 이전에 대규모 인파를 예상했어야 한다"라며 "경찰·서울시·중앙정부 중 누구도 이 지역의 군중 관리 계획을 수립하지 않았다"라고 지적했어요.

군중 압착(압사) 사고 사전적 의미의 압사(壓死)는 '무거운 것에 눌려 죽음'을 말해요. 대규모 군중이 몰려든 상황에서 사람들이 압력에 의해 사망하는 사고는 '군중 압착(crowd crush)' 사고로 불립니다. 미국 워싱턴포스트는 이태원 압사 참사를 계기로 군중 압착 사고 발생 시 행동 요령을 공개했어요. 이에 따르면 밀집도가 1㎡(제곱미터)당 5명을 넘어서면 위험 수준에 도달한 것이며, 내 의지와 상관없이 끌려다닌다고 느끼는 경우 바로 그 현장을 탈출해야 해요. 탈출할 때는 인파의 흐름을 역방향으로 거스르지 않고, 두 발로 땅을 곧게 딛고 서서 팔로 '방패'를 만들어 흉부를 보호해야 합니다. 또 사람이 많은 장소를 갈 때는 미리 나와 가까운 출구의 위치를 확인하는 게 좋아요.

A deadly crowd crush

Halloween celebrations quickly turned tragic Saturday night in Seoul as crowds in Itaewon converged in a deadly crush. The stampede led to the death of at least 153 people, including 20 foreigners, and injured another 103.

Halloween: 핼러윈 데이

celebration: 축하, 경축(=rave)

turn tragic: 비극적으로 변하다

crowds: 인파

converge: 쏠리다, 집중되다(=merge, mingle)

deadly: 치명적인(=fatal, mortal)

crush: 좁은 공간에 잔뜩 몰려든 군중(=a dense crowd)

stampede: 우르르 몰려감(=rush in group)

led to~: ~에 이르다, ~을 초래하다(=cause)

at least: 적어도, 최소한

foreigner: 외국인

injure: 부상당하다

梨泰院惨剧暴露出韩国社会安全麻痹症

梨泰院挤压致死惨剧让韩国社会的安全麻痹症和灾难应对系统漏洞被暴露无遗。10月29号,在首尔市龙山区梨泰院的狭窄小巷里,发生了超过150人死亡的推挤踩踏惨剧。万圣节前夕,这条宽不过3.2~5米,长约50米的小巷子里,从两端涌入数不清的人潮。外媒也纷纷指出“政府应该提前就预测到当天会有大规模的人群聚集,但不管是警方、首尔市还是中央政府,都没有提前制定该地区人群聚集的管理计划。”

万圣节 [wàn shèng jié] 핼러윈

梨泰院 [lí tài yuàn] 이태원

挤压致死 [jǐ yā zhì sǐ] 압사

惨剧 [cǎn jù] 참사

暴露无遗 [bào lù wú yí] 낱낱이 드러나다

人潮 [rén cháo] 인파