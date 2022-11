‘2022 대한민국 CEO 명예의전당’ 부문별 수상자는? ①

국내 대표 싱크탱크 ‘산업정책연구원(IPS)’이‘2022 대한민국 CEO 명예의전당(6th Korea CEO Hall of Fame)’의 20개 부문 수상자 27명을 오늘(10일) 발표했다. ‘대한민국 CEO 명예의전당’은 급변하는 경영환경과 무한 경쟁 속에서 공정하고 엄격한 평가 기준을 통해 기업·기관의 공신력을 높이고, 이들을 이끄는 리더들의 우수 사례를 선정·시상하고 있다. 아래는 수상자.

주말·휴일에도 실시간으로 대출 가능

고객만족 ㈜KB저축은행(kiwibank) 허상철 대표 ★★★★★★

(주)KB저축은행(kiwibank)의 허상철(사진) 대표가 ‘2022 대한민국 CEO 명예의전당’ 고객만족 부문에서 수상했다. 6년 연속이다.

허상철 대표는 그룹경영전략인 ‘R.E.N.E.W 2022’를 바탕으로 고객만족 가치경영을 해오고 있다. ‘R.E.N.E.W 2022’는 ▶핵심경쟁력 강화(Reinforce the Core) ▶글로벌·신성장동력 확장(Expansion of Global & New Biz) ▶금융플랫폼 혁신(No.1 Platform) ▶지속가능경영 선도(ESG Leadership) ▶개방적·창의적 조직구현(World class Talents & Culture)의 영문 앞글자로 KB금융지주 윤종규 회장의 경영의지가 담겼다.

KB저축은행은 자체 모바일 금융 플랫폼 키위뱅크에서 주말과 휴일에도 실시간으로 대출이 가능하게 했다. 별도의 앱 설치 없이 상품 가입이 가능한 모바일 웹 서비스도 선보였다.

KB저축은행에서는 인터넷뱅킹 또는 모바일뱅킹으로 정기예금 상품에 가입하면 연 0.2%p 우대금리를 적용받을 수 있다.

다양한 금융서비스 제도의 도입과 개선

경영혁신 우체국금융개발원 유대선 원장 ★★★

우체국금융개발원 유대선(사진) 원장이 ‘2022 대한민국 CEO 명예의전당’ 경영혁신 부문에서 수상했다. 3년 연속이다.

우체국금융개발원은 공공기관의 혁신정책에 부응하고 일하는 방식을 개선하기 위해 RPA(Robotic Process Automation)를 도입해 업무 효율화를 추진했다. 명지대 IPA 사업단과의 산학협력으로 단순·반복적인 업무를 자동 프로세스로 전환했다.

아울러 다양한 금융서비스 제도의 도입과 개선을 지원했다. 우체국보험 청구 채널의 접근성 확대를 위해 카카오톡 채널에서 우체국보험과 친구맺기 하면 모바일앱의 보험금 청구화면과 연동시켜 보험금을 청구할 수 있게 했다. 또 보험사기방지시스템(IFDS)과 보험사기신고센터를 운영한다.

또 2019년 안전보건경영시스템(ISO 45001:2018) 인증 취득 후 직원의 안전보건 사고 예방에 힘쓰고 있다. 올해 3월에는 우체국고객센터 상담직원의 질병관리 강화 및 코로나19 집단감염 사전예방을 위해 자율 환기관리지원사업(코숨)을 도입했다.

디지털과 PB상담 결합한 자산관리 서비스

경영혁신 KB증권(주) 박정림 대표 ★★

KB증권(주)의 박정림(사진) 대표가 ‘2022 대한민국 CEO 명예의전당’ 경영혁신 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.

박정림 대표는 디지털 트랜스포메이션을 진두 지휘했고 자산관리 부문까지 확장했다. 디지털 자산관리 부문에서는 2020년 2월 소액 투자자와 온라인 고객에게 자산관리 서비스를 제공하기 위해 Prime센터를 오픈했고, 같은 해 4월에 구독 경제 모델을 도입했다. 소액의 구독료로 프리미엄 투자정보 콘텐트를 받을 수 있는 Prime Club서비스를 출시했다.

또 지점에 자산관리 상담 경험이 풍부한 PB들을 배치해 고객의 니즈를 충족해 주고 있다. 이런 디지털(Prime Club서비스)과 PB상담(Human Touch)을 결합한 하이브리드 형태의 서비스를 통해 자산관리 상담 서비스를 투자 초보자에게 제공한다.

‘쉽고 재미있는’ 투자 생태계 구축에도 일조하고 있다. 라이브 커머스에 주식거래를 접목한 모바일 간편 주식거래 플랫폼인 M-able mini를 지난해 8월 출시했다. 또 해외 주식 소수점 매매 서비스와 국내 주식 소수점 매매 서비스를 제공해 호응을 얻고 있다.

안정적 전력 공급 위해 정보보안 환경 구축

정보보안 한국남동발전(주) 김회천 사장 ★★

한국남동발전(주)의 김회천(사진) 사장이 ‘2022 대한민국 CEO 명예의전당’ 정보보안 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.

한국남동발전은 에너지 공기업으로서 안정적인 전력 공급을 위해 발전설비의 안정적 운영, 안전 최우선 원칙과 철저한 보안관리 등을 지속해왔다. 김 사장 취임 이후 CEO 경영철학에 따라 대내외 정보보안관리 우수성과 주요 기반시설의 사이버보안 대응 역량 등에서 탁월한 성과를 거뒀다.

2022년 업무환경 변화에 맞춰 비대면 재택근무시스템을 도입하고, 협력사에 대한 원격지 개발을 위해 용역통제시스템을 설치하는 등 포스트 코로나 시대에 맞는 정보보안 환경 구축에 앞장섰다. 특히 경남 지역 사이버보안 강화와 사이버보안 미래 인재 양성을 위해 경상국립대, 창원대, 국정원 지부와 사이버보안 MOU를 체결하고 경남권 대학생과 공공기관이 참여한 제1회 사이버보안 경진대회를 개최했다. 김회천 사장은 “앞으로도 대한민국을 대표하는 에너지 공기업으로서 정보보안에 대한 지속적인 관심과 투자로 디지털전환에 대비해 사이버보안 위협을 예방하겠다”고 포부를 밝혔다.

SRT 개통 후 국내외 정보보호 인증 7종 획득

정보보안 (주)에스알 이종국 대표

(주)에스알(SR)의 이종국(사진) 대표가 ‘2022 대한민국 CEO 명예의전당’ 정보보안 부문에서 수상했다.

에스알은 SRT 개통 이후 6년 남짓의 짧은 기간에 국내외 정보보호 인증 7종을 획득했다. 과학기술정보통신부 ‘ISMS-P’ 인증을 3년 연속 유지하고 있으며, 정보보호 준비도 평가 인증에서 최고등급(AAA) 획득, 2021년 ePRIVACY 인증 획득에 이어 2022년에는 ePRIVACY Plus인증을 신규 획득했다. 또 2020년 정보보안 분야 ‘ISO 27001’ 인증을 시작으로 개인정보보호 분야 ‘ISO 27701’ 인증, 클라우드 인증인 ‘ISO 27017’과 ‘ISO 27018’까지 국제인증 4종을 획득했다.

에스알은 국가정보원, 개인정보보호위원회, 국토교통부에서 수행하는 매년 12회 이상의 강도 높은 공공기관 정보보호 관리실태 평가에서 2년 연속 종합 ‘우수’ 평가를 받았으며, 자발적으로 정보보호 투자 현황을 공시해 3년 연속 ‘정보보호 투자 우수기관’으로 지정됐다. 또 8년 연속 사이버 침해 및 개인정보 유출 ‘무사고(0건)’를 달성하고 있다.

사내 친환경 제도 도입, ESG경영 가속도

지속가능 대한무역투자진흥공사 유정열 사장

대한무역투자진흥공사(이하 KOTRA)의 유정열(사진) 사장이 ‘2022 대한민국 CEO 명예의전당’ 지속가능 부문에서 수상했다.

KOTRA는 중소중견기업 수출 지원 및 외국인 투자 유치 등의 기능을 수행한다. 기관 자체 ESG경영을 추진하는 한편, 우리 수출기업이 글로벌 ESG 요구에 대응할 수 있도록 지원책을 제공하고 있다.

내부적으로는 교체 차량 100% 친환경차 도입 및 전기자동차 충전소 민간 개방, 페이퍼리스 화상회의 시스템 구축 등 사내 친환경 제도를 도입해왔다. 또 안전보건경영시스템(KOSHA) 인증을 취득하고, 해외 무역관 인프라를 활용해 의료 낙후지역에 의료물품을 제공하는 등 재외국민 보호에 힘쓰고 있다. ‘공공청렴’을 전사적 핵심가치로 설정하고 윤리 리스크에 대응할 수 있는 조직으로 거듭나고 있다.

대외적으로는 ESG에 따른 요구사항이 무역장벽으로 작용하지 않도록 수출중소중견기업의 수출 역량 강화를 지원한다. 지난해 11월 ‘글로벌 ESG 정보활용지원센터’를 개소했다.

글로벌 공급망 통해 양질의 축산물 국내 유통

글로벌 (주)하이랜드푸드 윤영미 대표 ★★

(주)하이랜드푸드의 윤영미(사진) 대표가 ‘2022 대한민국 CEO 명예의전당’ 글로벌 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.

하이랜드푸드는 양질의 축산물을 글로벌 공급망을 통해 국내에 유통하고 있다. ‘누구나 부담 없이 좋은 고기를 즐길 수 있게 하겠다’는 기치 아래 국내 복합제조물류센터 건립뿐 아니라 전 세계 축산물의 안정적 물량 및 가격 확보를 위해 미국·스페인 등 해외 현지 법인 설립을 지속해서 추진하고 있다.

이를 위해 소비 트렌드 분석, 해외 파트너와의 협력과 투자를 바탕으로 제품을 개발하며, 해외 생산 공장에서 제품 선처리 후 맞춤형으로 수입하는 등 국내 공급 비용을 최소화하기 위해 노력하고 있다. 16개국의 50여 해외 공급자들과 장기계약을 유지하고 있으며, 국내 2000여개 거래처에 유통하고 있다. 계열사인 (주)하이랜드 이노베이션과 (주)웰본을 통해 육류 제조가공업에서도 부가가치를 창출하고 있다.

윤영미 대표는 하이랜드미래재단을 설립해 장학사업, 취약계층 식품 기부 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 노력하고 있다.