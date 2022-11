‘문자를 그리는 언어의 화가’ 알렉산드라 그랜트(49·사진)가 경기도 김포 포지티브 아트센터에서 아시아 첫 개인전 ‘만트라’를 열고 있다. 미국과 유럽에서 활동하는 그랜트는 철학자·문인 등과 협업하면서 조각·영화·사진 등 다양한 매체 속 텍스트와 언어를 융합해왔다. 연인인 할리우드 배우 키아누 리브스와 함께 비영리 단체를 운영하며 예술가 지원 활동도 하고 있다. 전시 제목 ‘만트라’는 영적 수련을 위해 반복해서 외는 주문을 뜻한다.

지난 5일부터 시작한 이번 전시에서 그랜트는 고대 그리스 신화 안티고네 이야기에서 영감을 받은 시리즈를 포함해 총 32점의 작품을 선보이고 있다. 아크릴·스프레이·왁스·잉크·색연필 등 다양한 재료를 사용한 회화와 콜라주 작품 등이다. 자신이 신념으로 삼고 있는 문장(‘I was born to love not to hate’)을 문자 추상으로 시각화해 더 나은 세상을 위한 변화와 성찰의 메시지를 전한다. 전시는 내년 2월 11일까지 열린다.