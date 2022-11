가을 끝자락에서 떠나는 강진 여행 3선

깊어진 가을 끝자락. 아침 저녁의 일교차와 파랗게 높은 하늘에 가을을 실감하는 요즘이다. 닿는 걸음마다 추억이 되는 계절을 맞아 강진여행 3선을 준비했다.

청명한 하늘, 은빛 물결의 무르익는 강진만 생태공원으로 소중한 이들과 함께 가을 여행을 떠나보자. 강진만의 갈대와 바람이 머무는 곳. 약 66만㎡(20만 평) 갈대 군락지의 춤추는 갈대밭의 장관은 올해도 어김없이 가을 낭만의 정수와 1131종 생물이 사는 청정 갯벌을 자랑한다. 사계절 언제나 아름답지만 특히 갈대가 잔잔한 황금빛으로 물드는 가을은 압권이다.

아이들과 가족나들이, 연인들과 데이트 장소로도 추천한다. 눈앞에서 짱뚱어, 붉은 발말똥게, 각종 고둥 등 움직이는 모습을 가까이서 볼 수 있고, 자전거 대여 후 남포축구장-강진만 생태공원-남포교-제방 자전거도로-철새도래지(반환) 등 9.2㎞ 코스로 약 1시간 정도 둘러볼 수 있다.

이밖에도 매년 10월 말에서 11월 초에 멋진 가을 풍경에 음악소리, 웃음소리가 더해져 “강진만 춤추는 갈대축제”가 개최된다.

강진푸소(FU-SO)는 ‘필링-업(Feeling-Up)’과 스트레스오프(Stress-Off) 줄임말로 전라도 사투리 ‘덜어내다’에서 착안해 지어진 이름으로 체류형 농촌 관광 프로그램이다. 일상의 스트레스를 모두 떨쳐버리라는 의미를 담고 있다. 농가에서 하루나 이틀 밤을 지내며 숙박만 하는 기존 민박과 달리 시골집 주인과 숙식을 하며 농촌의 삶을 체험하는 감성여행이다.

올해로 8년 차가 된 강진푸소는 학생 위주의 체험프로그램으로 시작되었지만 참여자의 만족도가 높아지면서 단계적으로 일반인 대상의 프로그램을 개발. 현재 강진 전역 90여개의 농가에서 숙박하며, 텃밭 가꾸기와 농작물 수확, 가축 먹이 주기, 어촌·다도 체험 등 특색 있는 프로그램을 제공한다.

푸소 체험은 일반 여행자를 위한 ▲1박2일, 2박3일 ▲강진에서 일주일 살기 ▲관광지와 연계한 1박2일 푸소체험 시티투어 등 다양하게 구성되어 계절별로 달리 진행된다.

특히, 시골할머니 집 같은 정겨운 체험과 직접 기른 채소 등 각 농가가 특색에 맞게 정성껏 한상 가득 차린 남도 가정식을 아침·저녁으로 맛볼 수 있다는 점도 빼놓을 수 없다.