[아이랑GO] 美 보호무역주의에 국산 전기차 수출 빨간불 …영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

美 보호무역주의에 국산 전기차 수출 빨간불

미국의 보호무역주의 발동으로 한국산 전기차 수출에 빨간불이 켜졌어요. 앞서 미국은 북미에서 조립된 전기차에 올 연말까지 세액공제(보조금 효과)를 주는 인플레이션 감축법(IRA)을 시행했어요. 내년부터는 북미에서 채굴된 광물을 일정 비율 이상 사용한 배터리를 활용한 전기차에만 보조금을 지급하죠. 미국 우선주의 정책인 IRA의 시행으로 한국산 전기차는 북미 시장에서 가격 경쟁력을 잃을 위기에 처했어요. 실제로 IRA 시행 이후 현대차그룹의 미국 내 전기차 판매 대수는 계속 감소 추세입니다.

인플레이션 감축법(IRA) 미국이 급등한 물가 완화를 위해 2022년 8월 16일부터 발효한 법이에요. 법인세 인상, 기후변화 대응, 미국 내 의료보장 확충이 핵심입니다. IRA에는 기후변화 대응을 위한 전기차 대중화 추진 방안이 포함됐어요. 여기에는 북미에서 최종 조립되거나, 미국 혹은 미국과 FTA를 맺은 국가산 원자재 비중이 높은 배터리를 사용한 전기차에 금전적 지원을 해주는 내용이 담겼죠. 미국이 공급망에서 중국을 배제하려는 의도가 포함됐다고 분석되죠. 배터리의 중국산 광물·부품 의존도가 높은 한국산 전기차는 미국 수출에 타격을 입을 전망입니다.

The U.S. discriminates against Korea

Due to the U.S. Inflation Reduction Act, Korea faces much trouble in exporting electric vehicles (EVs) to the United States. Made-in-Korea EVs cannot receive subsidies from the U.S. government.

due to~: ~ 때문에, ~ 탓에(=because of~)

the Inflation Reduction Act: 인플레 감축법

face: 직면하다, 부딪히다, 겪다(=confront, experience)

export: 수출하다. 반대말은 수입하다(=import)

electric vehicles: 전기차

Made-in-Korea: 한국산

receive: 받다, 수령하다(=get)

subsidy: 보조금

government: 정부(=administration)

受美国贸易保护主义影响,韩国电动汽车出口亮红灯

受到美国的贸易保护主义政策的影响,韩国产的电动汽车出口也亮起了红灯。美国此前开始实施《通货膨胀削减法案》(IRA),年底前对在北美组装的电动汽车给予税金减免(相当于补贴)优惠。但是从明年开始,只有使用在北美开采的矿物原料达到一定比例以上的电池的电动汽车才能获得补贴。受到作为美国优先政策一环的IRA法案影响,韩国产的电动汽车面临在北美市场失去价格竞争优势的危机。IRA开始实施之后,现代汽车集团在美国的电动汽车销售量开始呈现减少趋势。

电动汽车 [diàn dòng qì chē] 전기차

补贴 [bǔ tiē] 보조금

贸易保护主义 [mào yì bǎo hù zhǔ yì] 보호 무역주의

通货膨胀 [tōng huò péng zhàng] 인플레이션

美国优先 [měi guó yōu xiān] 미국 우선주의