[아이랑GO] 카카오 먹통에 한국 사회도 먹통 북한 해킹 시도까지…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



카카오 먹통에 한국 사회도 먹통…북한 해킹 시도까지

카카오톡 등 카카오 주요 서비스가 화재로 인해 올스톱된 ‘카카오 대란’으로 한국 사회가 혼란에 빠졌습니다. 국민 메신저로 불리는 카카오톡을 비롯해, 카카오뱅크·페이·모빌리티·웹툰·게임 등 많은 서비스가 중단돼 시민 대다수가 초연결사회의 공포에 떨었죠. 심지어 카카오 서비스 장애 사태를 이용해 북한이 해킹을 시도한 사례까지 포착됐어요. 이번 사태를 계기로 온라인 플랫폼의 독과점 폐해를 근본적으로 수술해야 한다는 지적이 나옵니다.

초연결사회(hyper-connected society) 사람·사물·데이터 등 모든 것을 인터넷으로 연결하는 기술인 사물인터넷(IoT: Internet of Things) 등 통신망을 통해 사람과 사람, 기계(단말기)와 기계 또는 사람과 기계가 유무선망으로 연결된 사회를 말해요. IT와 스마트 기기 관련 기술 발전 및 확산으로 서로 단절돼 있던 정보들이 연결되면서 나타났죠. 스마트폰으로 쇼핑을 하거나, 택시를 예약하는 것 역시 초연결사회의 일환입니다. 하지만 초연결사회를 지탱하는 통신망에 장애가 발생한다면 순식간에 각종 서비스가 작동하지 않으며 큰 피해를 초래할 수 있어요.

Hacking an enemy in crisis

North Korea is suspected of having attempted to hack KakaoTalk by taking advantage of the recent service disruptions after a fire in a data center. Just a day after the meltdown on Saturday, North Korean hackers reportedly sent phishing emails to North Korean defectors and experts dealing with North Korean affairs.

be suspected of~: ~이 의심되다

attempt to~: ~를 시도하다(=try to)

hack: 해킹하다

take advantage of~: ~를 이용하다(=exploit)

recent: 최근의. 참고로, ‘최근에’는 ‘recently’

disruption: 장애(=disorder, failure, malfunction)

meltdown: 붕괴, 혼란, 재앙, 용융

reportedly: 보도에 따르면(=according to reports)

phishing mail: 피싱 메일

defector: 탈주자, 망명자. 여기선 ‘탈북민’을 지칭

expert: 전문가(=professional, specialist, authority, pundit)

deal with~: ~을 다루다(=treat, handle)

North Korean affairs: 북한 문제



Kakao瘫痪导致全韩大瘫痪…北韩趁机尝试黑客攻击

受火灾影响,包括Kakao Talk在内的Kakao公司主要服务全部中断,一场“Kakao大瘫痪”让韩国社会陷入混乱。除了被称为国民聊天软件的Kakao Talk之外,Kakao银行、支付、出行、网漫、游戏等主要服务也全部中断,让不少民众对的当前所处的超联结社会感到不安。甚至有迹象表明,北韩趁Kakao发生故障时,尝试发动了黑客攻击。有分析指出,应当以此次事件为契机,对互联网平台的垄断危害进行全面整治。

瘫痪 [tān huàn] 먹통

黑客攻击 [hēi kè gōng jī] 해킹

网漫 [wăng màn] 웹툰

超联结社会 [chāo lián jié shè huì] 초연결사회

契机 [qì jī] 계기

垄断 [lǒng duàn] 독과점