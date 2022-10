대진대학교, 키르기스탄 NEW PIONEER CO., LTD와 상호협력 협정서 체결

대진대학교(총장 임영문)는 26일 본관 2층 영빈실에서 NEW PIONEER CO., LTD 총괄/키르기스탄 대통령 정책 고문인 Bolot Kachaganov와 상호협력 협정서를 체결하였다고 밝혔다.

이번 협정서는 양 기관의 연구역량, 인적자원 등의 상호활용 및 협력을 통해 키르키스탄 정부와 국제적 네트워크를 강화하고, 유학생 모집에 대한 상호 협력을 위해 추진되었다.

협정의 세부 협력분야는 ▲국제적 관계 구축 ▲교환 학생 프로그램 실시 ▲유학생 모집에 관한 협의 및 기타 협력 증진 등 3개 분야 등을 포함하였다.

양 기관은 이번 협약을 제대로 이행하기 위해 실무차원에서 추가 협의를 통해 세부 협력 사항을 구체화하기로 하였다.

이날 대진대학교 임영문 총장은 이번 협정을 계기로“양 기관이 축적해온 경험을 공유하고 긴밀한 협력관계를 유지함으로서 대진대학교에 키르기스탄 국적의 외국인 유학생 확대에 기여할 것으로 기대한다.”며“향후 성과 창출을 위해 지속적인 협력관계를 확대하겠다.”고 밝혔다.