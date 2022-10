오늘의 The JoongAng Plus

명사들의 인사이트 세미나에 초대합니다

프리미엄 디지털 구독 서비스 The JoongAng Plus가 구독자를 위해 ‘인사이트 세미나’를 마련했습니다. 빅데이터·재테크·종교 등 분야별 명사를 오프라인에서 만나 지식과 경험을 나누는 자리입니다. The JoongAng Plus 구독자라면 누구나 응모할 수 있습니다(이용권 종류 무관).

·‘빅데이터 전문가’ 송길영 첫 강연

첫 연사는 송길영 바이브컴퍼니(옛 다음소프트) 부사장입니다. 송 부사장은 소셜 데이터를 통해 사람들의 마음을 읽는 ‘마인드 마이너’입니다. 다음 달 16일 The JoongAng Plus 구독자와 만나 빅데이터 전문가의 시각에서 바라본 우리 삶의 변화를 조명합니다(‘삶의 변화 - 돌아보다. 지켜보다. 내다보다.’). 질의응답 시간도 있습니다.

인사이트 세미나에 참가하려면

일시 11월 16일(수) 오후 7시

장소 서울 에피소드신촌369 2층(서울 마포구 노고산동 57-50)

모집 인원 100명(신청자 중 추첨)

응모 방법 http://m.site.naver.com/12wAR (신청페이지 접속)

*구독자 → 세미나 신청하기

*비구독자 → 이용권 구매하기

응모 기간 10월 27일~11월 10일(2주간)

당첨 발표 11월 11일(금) ※문자메시지로 당첨 안내를 드립니다.

※궁금하신 점은 사무국(02-751-5343)으로 문의 바랍니다(운영시간: 평일 오전 9시~오후 6시).

