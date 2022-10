[헬스&뷰티] 박경우 병원장 저자로 참여 … 교과서 편찬에 추간공확장술 실려

서울 광혜병원

서울 광혜병원은 이달 출간되는 한국통증중재시술연구회 교과서 편찬에 박경우 병원장이 저자로 참여했다고 밝혔다. 제목은 『Minimally Invasive Spine Interventions: A State of the Art Guide to Techniques and Devices』(사진)이다.

이 책은 최소 침습적 척추 중재 치료(minimally invasive spine interventions)를 수행할 때 사용할 수 있는 기술과 장치에 대한 최신 안내서다. 개복 수술보다 다양한 이점을 제공하는 이러한 기법들의 적용 범위가 계속 확대되는 상황에서 척추 중재 치료자들이 최적의 임상 결과를 일관되게 달성하는 데 필요한 지식을 제공하기 위해 출간된다.

환자 준비의 모든 측면에서부터 경추·흉추·요추·천추 등 척추 전반적인 질환에 대한 다양한 최소 침습적 척추 시술법의 최신 핵심 기술과 관련 기기를 소개한다. 치료 방법에 대한 전체 설명과 그림 외에도 적응증, 금기사항, 잠재적 합병증 및 수술 후 치료에 대한 지침을 다룬다.

박 병원장은 추간공확장술과 관련, 그동안 해당 학회 활동을 통해 강의한 내용과 기존에 등록한 특허 및 출간 논문을 기반으로 제11장 ‘Manual Percutaneous Foraminoplasty’ 부분을 저술했다.

한국통증중재시술연구회는 척추 및 신경 관절 통증의 새로운 진단 방법 및 근거 중심 치료를 모토로 통증 중재 시술을 활발히 시행하는 회원들에 의해 기획 및 운영되는 연구회다.

서울 광혜병원 관계자는 “해당 연구회에서 심혈을 기울여 제작한 교과서의 거의 마지막 부분에 관련 내용이 언급될 정도로 최근에 가장 주목받는 척추 비수술(시술) 방법의 하나가 추간공확장술임을 보여주는 사례”라며 “서울 광혜병원에서만 추간공확장술을 진행하는 것이 아니라 꾸준히 국내외 학회 활동을 통해 관련 기술을 널리 보급 및 전파하고자 했던 병원장의 노력이 결실을 본 것”이라고 말했다.

추간공확장술은 다양한 척추 질환에 널리 적용 가능한 시술법으로 2단계로 시행된다. 1단계는 in-out 꼬리뼈접근법으로 꼬리뼈에서 척추관을 통해 병소 부위 추간공으로 진행하는 경막외카테터를, 2단계는 out-in 추간공접근법으로 옆구리 방향에서 직접 해당 추간공으로 진입하는 특수 키트를 사용한다. 추간공 내·외측 인대 일부를 절제해 해당 공간을 넓혀 물리적 압박을 줄이고, 확장된 공간으로 염증유발물질을 배출해 통증을 완화하는 원리다.

박경우 병원장은 “교과서의 발간은 해외에서 영문으로 진행되는 만큼 국내뿐만 아니라 국외에서도 향후 파급력이 있을 것으로 예상된다”며 “다양한 국내외 학회 활동을 통해서 세계적으로도 추간공확장술 관련 기술과 기기를 널리 보급하고, 여러 척추 질환 치료에 도움이 될 수 있기를 희망한다”고 전했다.