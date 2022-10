[아이랑GO] 서비스 물가 21년 만에 최고치…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

외식 물가 9% 상승…서비스 물가 21년 만에 최고치

음식값·집세·전기료 등 개인 소비의 상당 부분을 차지하는 서비스 물가가 2001년 10월(4.3%) 이후 21년 만에 최고치를 기록했어요. 통계청에 따르면 9월 서비스 물가 지수는 106.53(2020년=100)으로 1년 전보다 4.2% 올랐죠. 우크라이나 사태, 미국 금리 인상 등으로 인한 가격 상승이 농산물·석유에서 생활과 밀접한 서비스 부문까지 번진 겁니다. 특히 외식 물가가 1992년 7월(9.0%) 이후 30년 만의 최고치인 9.0% 상승하는 등 개인 서비스 물가가 6.4% 올랐어요.

서비스물가지수

국민이 일상생활에 필요한 상품 및 서비스를 구입하는 데 지불하는 가격의 변동을 측정하는 지표인 소비자물가지수를 구성하는 요소 중 하나예요. 항목은 집세(전·월세), 공공서비스(휴대전화료·국제항공료·부동산중개수수료 등), 개인서비스(외식비·공동주택관리비·보험서비스료·국내단체여행비·휴양시설이용료·국제항공료·세탁료 등)로 구분하죠. 그중 개인서비스가 절반 이상의 비중을 차지해요. 해당 항목의 전월·전년동월 지수와 비교해 서비스 물가의 상승·하락 정도를 측정합니다.

A struggle for survival

After service prices in September grew at the fastest rate in 21 years as a result of the Ukraine war and the Fed’s repeated benchmark rate hikes, both customers and the self-employed, including owners of small restaurants, are struggling to survive.

service prices: 서비스 물가. ‘상품 물가’(prices of goods)와 함께 ‘소비자물가’(consumer prices)를 구성하는 주요 요소

at the fastest rate: 가장 빠른 비율로

as a result of~: ~의 결과로(=in consequence of~). ~의 여파로(=in the wake of~)

the Fed: the Federal Reserve Board의 약자로 ‘미 연방 준비제도이사회’를 뜻함. ‘the Federal Reserve’라고도 함

benchmark rate: 기준금리(=key rate)

hike: 인상(=increase, rise, raise)

consumer: 소비자. 반대말은 공급자(=supplier)

the self-employed: 자영업자

owner: 주인

struggle: 애쓰다, 노력하다(=try, strive, endeavor, toil)

survive: 살아남다(=remain alive, endure, last, pull through)

外出就餐价格上涨9%...服务价格创下21年来最高纪录

餐费、房屋租金、电费等大部分个人消费领域的服务价格涨幅刷新历史记录,创下2001年10月(4.3%)以后,21年以来的最高纪录。统计厅资料显示,9月份的服务价格指数为106.53(2020年=100),较去年同期增加4.2%。受到乌克兰战争、美国加息等因素的影响,物价上涨已经从粮食、石油价格扩散到与日常生活相关的服务领域。特别是外出就餐费用上涨9.0%,创下1992年7月(9.0%)以后,30年以来的最高纪录,服务价格涨幅也高达6.4%。

外出就餐 [wài chū jiù cān] 외식

涨幅 [zhǎng fú] (물가)상승폭

加息 [jiā xī] 금리 인상

物价上涨 [wù jià shàng zhǎng] 물가상승

服务领域 [fú wù lǐng yù] 서비스 부문