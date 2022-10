[비즈스토리] LG, 해외 곳곳서 ‘2030 부산세계박람회’ 유치 위해 맹활약

폴란드 최대 번화가서 홍보 영상 상영

‘B-U-S-A-N’ 알파벳에 부산 모습 담아

미국 뉴욕, 영국 런던에서도 영상 송출

‘오직 하나뿐인 부산’응원 메시지 전해

LG그룹이 해외 주요 랜드마크서 ‘2030 부산세계박람회(부산엑스포)’를 유치하기 위해 맹활약을 펼치고 있다. 미국 뉴욕 타임스스퀘어 등을 비롯한 국내외 거점을 중심으로 대형 전광판에 부산엑스포 유치 홍보 영상을 꾸준히 상영하고 있다.

LG는 지난달 말부터 폴란드의 수도 바르샤바에 위치한 쇼팽 국제공항 11기의 디지털 사이니지와 유동인구가 가장 많은 바르샤바 중앙역 외부 대형 전광판에 ‘2030 부산세계박람회 유치 응원 영상’을 선보이고 있다. 바르샤바 중앙역은 현지인을 비롯해 여행객들로 붐비는 폴란드 최대 번화가다.

이번 홍보 영상은 부산의 매력을 직관적으로 느낄 수 있게 만들었다. ‘B(해운대 마천루)-U(광안대교)-S(다이아몬드타워)-A(해동 용궁사)-N(다대포 해수욕장)’이라는 각각의 알파벳 속에 부산의 다양한 랜드마크를 엿볼 수 있도록 구성했다.

LG는 앞서 미국 뉴욕 타임스스퀘어와 영국 런던 피카딜리광장에 있는 대형 전광판과 프랑스 에비앙에서 개최된 LPGA 에비앙챔피언십 대회에서도 ‘2030 부산세계박람회’ 유치를 응원하는 영상을 송출한 바 있다. 홍보 영상을 통해서는 ‘The One and Only Busan(오직 하나뿐인 부산)’이라는 메시지를 전했다.

LG는 국내에서도 서울 광화문, 시청, 김포공항의 대형 전광판과 잠실야구장의 회전 광고판 등 주요 거점에서 부산엑스포 유치를 응원하고 있다.

LG는 세계박람회가 추구하는 ‘새로운 희망과 미래’에 대한 소통의 장이 부산에서 마련될 수 있도록 적극적으로 유치 지원 활동을 해나갈 계획이다.