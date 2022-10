[아이랑GO] 현무 미사일 추락 군사적 안전 불감증 우려…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

북 경고 현무 미사일 추락…군사적 안전 불감증 우려

북한의 중거리탄도미사일(IRBM) 도발에 대응해 우리 군이 지난 4일 밤 발사한 현무-2 탄도미사일 2발 중 1발이 낙탄, 여러 차례 폭발음과 함께 불길이 일어 강릉 주민들이 밤새 불안에 떨었습니다. 대형 화재 등 큰 사고로 이어질 뻔했는데도 군이 이튿날 아침까지 관련 사실을 제대로 알리지 않는 등 안이하게 대응했다는 비판이 나와요. 또 현무-2 미사일의 실사격 자체가 매우 드문데, 발사 실패가 또 발생해 군 안팎에선 미사일 결함 가능성까지 거론되죠.

현무-2 계열 미사일 대한민국 정부가 북한의 핵·미사일 도발을 억제하기 위한 핵심 전력으로 개발·양산한 탄도미사일이에요. 현무-2는 2000년대 초반 개발했는데 국가기밀로 공개되지 않다 2012년 북한의 장거리로켓 발사에 대한 대응으로 공개하게 됐죠. 현무-2 계열 탄도미사일은 사정거리에 따라 현무-2A(300㎞), 현무-2B(500㎞), 현무-2C(800㎞)로 나뉘어요. 특히 2017년 공개된 현무-2C는 우리나라 최남단 제주도에서 쏴도 북한의 끝자락인 신의주까지 날아갈 수 있어, 북한 전역이 우리 군의 사정권에 들어간다는 점에서 의의가 큽니다.

What really happened?

The military is trying to find out why one of the two Hyunmoo-2 ballistic missiles it fired on Tuesday in reaction to North Korea’s intermediate-range ballistic missile provocation fell on a military base near a residential area in Gangneung city.

military: 군대(=armed forces), 군대의

find out~: ~을 알아내다(=figure out)

ballistic missile: 탄도미사일. 발사 초기엔 로켓의 추진력으로 비행하다가 최종단계에서 자유낙하하는 미사일

fire: 발사하다(shoot, launch)

in reaction to~: ~에 대응해(=in response to~)

intermediate-range: 중거리. 참고로, 단거리는 ‘short-range,’ 장거리는 ‘long-range’라고 표현

provocation: 도발

military base: 군사 기지

residential area: 주거지역

为警告北韩而发射的玄武导弹坠落…各界担忧缺乏军事安全意识

为应对北韩中远程弹道导弹(IRBM)挑衅,我军于10月4日晚发射两枚玄武-2弹道导弹。不过其中一枚出现异常导致坠落,坠落时产生的多次爆炸声及火光让附近的江原道居民十分不安。尽管险些酿成重大火灾事故,军方直到次日清晨仍未及时公布相关的消息,被批应对不力。玄武-2导弹因为很少实射,加上此次发射失败,导致各界开始纷纷议论导弹存在缺陷的可能性。

担忧 [dān yōu] 걱정하다

挑衅 [tiǎo xìn] 도발

坠落 [zhuì luò] 추락

实射 [shí shè] 실사격

缺陷 [quē xiàn] 결함