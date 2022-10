10월 둘째 주(10~15일) 주요 뉴스 키워드는 #김정은 #시진핑 #러시아 미사일 공격 #경제성장률 #미 9월 CPI #기준금리 #일본 무비자여행 #개량백신 접종 #유엔총회 #김주형 #손흥민 #김민재 #이승엽 #일제고사 #소행성 충돌 #전술핵 재배치 #이준석 #교차로 우회전 일시 정지 #BTS 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 #이화영 #카카오 #다음 #네이버 등이다.

미 증시, ‘미스터리 급등’‘청개구리 변동’ 이번 주 미국 뉴욕증시는 ‘미스터리 급등’ ‘청개구리 변동’ '하루 천하'였다. 미 노동부가 13일(현지시간) 발표한 9월 소비자물가지수(CPI) 는 1년 전보다 8.2% 상승했다. 미국의 근원물가는 연고점을 찍었다. 40년 만에 최고 수준이었다. 긴축 우려가 컸지만, 한미 증시는 청개구리 행보를 보였다. 하지만 한국 증시 휴장 일이었던 다음날인 14일(현지시간) 뉴욕증시는 역사적인 반등 랠리를 기록한 지 하루 만에 다시 큰 폭으로 하락했다. 10년 물 미 국채금리는 다시 4%를 돌파했다.

국제통화기금(IMF)이 11일 ‘세계 경제 전망’ 보고서에서 한국의 내년 경제성장률 전망을 2.1%에서 2.0%로 낮췄다. 내년 세계 경제 성장률은 2.9%에서 2.7%로 낮췄다.

한국은행이 12일 기준금리를 연 2.5%에서 3.0%로 0.5%포인트 인상했다. 지난 7월에 이어 사상 두 번째 빅스텝(0.5%포인트) 인상이었다. 사상 첫 5회 연속(4ㆍ5ㆍ7ㆍ8ㆍ10월) 인상 결정이기도 했다. 이날 결정으로 기준금리는 10년 만에 3%대 고지를 밟았다.

김주형(20)은 10일(한국시간) 미국 PGA 투어 슈라이너스칠드런스오픈드에서 우승, 타이거 우즈 이후 26년 만에 나온 만 21세 이전 2승 선수가 됐다.

북, 연쇄 무력 도발…“9ㆍ19 합의 위반” 10월 둘째 주 북한은 도발의 연속이었다. 노동신문은 노동당 창건 기념일(77주년)인 10일 김정은 국무위원장이 지난달 25일부터 2주간 진행된 전술핵군사훈련에서 “적들과 대화할 필요없다고 말했다”고 보도했다. 이틀 뒤 북한은 전술핵 운용부대에 배치된 장거리 전략순항미사일 2발을 서해 상으로시험발사했다. 다음날인 13일 밤~14일 새벽 4시간 37분 동안 북한은 군용기 위협 비행과 탄도미사일 발사, 해안 포사격 등 동시다발적 도발을 감행했다. 14일 오후엔 동ㆍ서해 상에 또다시 포 사격에 나섰다. 외교부는 이날 북한의 핵ㆍ미사일 개발 등에 관련된 인사 15명과 기관 16명에 대한 독자 제재를 발표했다. 한편 북한은 15일 ‘적반하장’으로 사격이 남측의 포 사격에 대한 대응조치라고 주장했다.

윤석열 대통령은 12일 출근길 문답(도어스테핑)에서 전술핵 재배치와 관련해 “우리나라와 미국 조야의 여러 의견을 잘 경청하고 따져보고 있다”고 말했다. ‘의견 경청’ 발언에 이어 이날 재배치가 한미 간 협상 과제로 삼을 움직임까지 감지됐다.

러시아의 보복…“푸틴에 책임 물을 것” 러시아가 10~13일(현지시간) 나흘 연속 우크라이나 전역을 미사일로 공격했다. 지난 8일 러시아 본토와 크림반도를 연결하는 유일한 다리인 크림대교 폭발을 우크라이나 측 소행으로 보고, 러시아가 보복에 나선 것이다. 13일엔 수도 키이우의 중요 기반시설에 대한 이란제 드론 공격도 자행했다. 주요7개국(G7) 정상들은 무차별 공격이 시작된 11일 화상회의를 열고 러시아의 민간인에 대한 무차별 미사일 공격은 전쟁범죄라며 블라디미르 푸틴 대통령에게 책임을 추궁할 것이라고 경고했다.

우크라이나 영토에 대한 러시아의 불법적 병합 시도를 규탄하는 결의가 12일(현지시간) 유엔총회에서 압도적인 지지(찬성 143표,기권 35표)로 채택됐다. 러시아와 북한, 벨라루스, 니카라과, 시리아만 반대표를 행사했다. 중국, 인도, 파키스탄 등은 기권했다.

일본 정부는 코로나19 확산으로 2020년 3월 중단했던 한국ㆍ미국 등 68개 지역ㆍ국가에 대한 비자 면제 조치를 2년 7개월 만인 11일부터 재개했다.

윤 대통령은 11일 일제고사로 불리는 ‘학업성취도 전수평가’를 사실상 되살리겠다는 방침을 밝혔다.

최근 미국 기업의 대중(對中) 반도체 장비 수출을 금지한 미국 정부가 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 현지 공장에 대해서는 수출통제 조치를 1년 유예한 것으로 11일 확인됐다.

12일부터 차량 운전자는 보행자가 ‘통행하려 할 때’도 일시 정지해야 한다. 위반하면 범칙금 6만원과 면허 벌점 10점이 부과된다.

손흥민(30ㆍ토트넘 홋스퍼)과 김민재(26ㆍ나폴리)가 13일(한국시간) 열린 2022~23시즌 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 조별리그 D조 4차전에서 나란히 승리했다. 손흥민은 시즌 4ㆍ5호 골을 넣었다.

15일 카카오 등의 데이터 관리 시설이 입주해 있는 경기 성남시 분당구 삼평동 SK 판교캠퍼스에서 불이 나 카카오톡, 다음, 네이버 등의 일부 서비스에 장애가 빚어졌다.

경찰이 성상납 의혹으로 약 1년간 수사를 이어온 국민의힘 이준석(37) 전 대표를 무고 혐의로 13일 검찰에 송치했다.

검찰이 14일 쌍방울그룹에서 수억 원의 정치자금과 뇌물을 받은 혐의로 이화영(58) 전 경기도 평화부지사를 재판에 넘겼다.

‘2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 BTS Yet To Come in BUSANY’가 15일 부산에서 열렸다.

'국민 타자' 이승엽(46)이 프로야구 두산 베어스 사령탑에 오른다.