1980년대 볼커의 강달러와 2022년 강달러는 좀 다르다

📈 강남규의 머니 스토리

한 인물이 여러 가지로 소환된다. 폴 볼커 전 연방준비제도(Fed) 의장이다. 1980년대 초 이른바 ‘볼커 쇼크’를 통해 스태그플레이션을 제거한 주인공이다. 인플레이션이 고개를 들때마다 이코노미스트뿐 아니라 중앙은행가도 그의 이름을 들먹인다. 인플레 파이터로서 이미지를 강화하는 데 볼커만한 상징이 없기 때문이다.

제롬 파월 Fed 의장이 2022년 9월 초 세계 중앙은행가연찬회(잭슨홀미팅)에서 볼커의 말을 빌어 “이 일(인플레이션 파이팅)이 끝날 때까지 계속해야 한다(We must keep at it until the job is done)”고 말한 게 대표적인 예다.

그런데 볼커가 인플레이션 파이터 이미지만 갖고 있는 게 아니다. 미 달러의 금태환을 중단한 1971년 ‘닉슨 쇼크’의 실무 책임자였다. 당시 존 코낼리 재무장관 밑에서 재무차관으로 일하면서 달러-금 태환 중단작업을 사실상 지휘했다. 거칠게 말해, 70년대 스태그플레이션 씨앗을 뿌린 주인공이기도 하다.

볼커는 강(强) 달러를 유도한 인물로 꼽히기도 한다. 당시 달러 지수(DXY)는 100선을 밑돌다 1985년 160선까지 치솟았다. 달러 지수는 미국의 주요 교역 상대국 통화를 바스킷으로 묶어 달러 가치 흐름을 지수화한 것이다. 볼커의 강달러는 1985년 플라자합의에 의해 꺾였다.