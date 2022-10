韓수학자가 물꼬 튼 암호의 기술…동형암호를 아십니까

암호화는 ‘마법의 상자’인 알고리즘에 정보를 넣는 데서 시작한다. 딱 보면 누구나 알 법한 정보가 마법의 상자를 통과하면 아무리 봐도 못 알아볼 정보로 바뀐다. 예컨대 “팩플”이라는 단어가 암호 알고리즘을 거치면 “UREQW”로 바뀌는 것. 특별한 열쇠인 ‘암호키’가 없으면 원래대로 되돌릴 수 없다. 이러한 암호 기술은 과거 로마 시대부터 디지털 기술이 발전한 오늘날까지 다양한 형태로 발전해왔다.

◦ “이겼노라”의 비결 : 전쟁터는 암호 기술의 무대. 기원전 100년 “왔노라, 보았노라, 이겼노라”를 외친 로마의 황제 율리우스 카이사르도 ‘카이사르 암호(Caesar Cipher)’ 덕분에 “이겼노라”를 외칠 수 있었다. 카이사르 암호는 약속한 숫자만큼 알파벳을 밀어서 읽는 방식. 아군끼리 공유한 숫자가 2라면, ABCD를 두 칸씩 뒤로 치환해 CDEF로 해독한다.

◦ 2차 대전, 뒤집힌 판세 : 암호 기술은 세계 2차대전의 승패도 갈랐다. 당시 연합군은 독일군의 암호를 해독하지 못해 골머리를 앓았는데, 이때 혜성처럼 등장한 천재 암호학자 앨런 튜링이 전쟁의 판을 뒤집었다. 튜링이 난공불락의 암호를 해독했다는 사실을 까맣게 몰랐던 독일군은 줄줄이 전략을 간파 당하며 패전했다. 튜링의 암호해독은 종전을 최소 2년은 앞당겼다는 평가를 받기도.

◦ “No, No, 선의는 됐고…” : 암호 기술은 디지털 시대에 다시 진화 중이다. 현대의 IT 기업에 암호는 그 누구에게도 노출해선 안 될 소비자 정보를 가릴 핵심 기술. 이 기술 없인 ‘너의 선의만으론 부족하다’는 소비자들의 신뢰를 살 수 없다. 암호화된 상태로도 데이터 처리를 할 수 있는 동형암호 기술에 IT 기업들이 뛰어드는 이유다.