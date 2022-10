[비즈 칼럼] ‘자원회수시설’ 유치 불지필 담대한 계획 필요하다

자원회수시설, 물재생센터 등이 필요한 걸 알면서도 우리 지역은 안 된다는 ‘님비’(Not In My Back Yard) 시설은 누가 더 강하게 반대하느냐가 애향심의 척도로 여겨지기도 한다. 반대로 공공청사, 대기업 등 지역 발전에 도움이 되는 ‘핌피’(Please In My Front Yard) 시설은 누가 먼저 유치하느냐가 능력의 기준이 된다. 정치인들이 님비시설은 반대 운동에 앞장서고, 핌피시설은 유치 운동에 앞장서려는 이유다. 핌피시설이 들어오면 집값이 올라가고, 님비시설이 들어오면 집값이 내려간다는 믿음이 정치인들을 시위 현장으로 내몰고 있다.

서울시는 마포구에 1000t 규모의 자원회수시설을 지하에 건설하고, 지상에는 공원과 주민편익 시설을 조성해 기피시설을 ‘기대시설’로 바꾸겠다고 발표했다. 그러나 마포구민과 인접 고양시민이 반대하고 있다. 자원회수시설에서 배출하는 오염물질 피해를 우려하는 건강권, 주변 집값 하락을 우려하는 재산권, 님비시설의 입지를 공평하게 배분하는 평등권, 입지 선정 과정에 참여하는 참정권, 모두 우리 헌법이 보장하고 있는 기본권이어서다.

하지만 자원회수시설이 배출하는 오염물질을 건강과 환경에 피해가 없도록 안전하게 관리하는 문제는 환경기술의 발전으로 이제 걱정하지 않아도 된다. 현재 마포구·강남구·양천구·노원구에 운영 중인 자원회수시설 때문에 주변 집값이 내려간 사례도 없다. 님비시설에 대한 피해의식 때문에 집값이 내려갈 것이라고 우려하는 믿음이 문제다. 서울시가 기대시설로 바꾸겠다고 했으니 마포구민의 기대를 먼저 담는 게 중요하다. 그동안 님비시설이 집중돼 피해를 본 마포구민을 위해 자원회수시설을 핌피시설로 바꾸는 담대한 계획이 필요한 이유다.

님비시설을 핌피시설로 바꾸면 반대 운동이 유치 운동으로 바뀐다. 중저준위 방사성 폐기물 처분장이 대표적인 예다. 2005년 정부는 2000억원의 특별지원금과 한수원 본사 이전 등 핌피시설 계획을 제시하고 유치 신청 지역을 공모했다. 경주시·군산시·포항시·영덕군 등 4개 시·군이 신청해 주민투표에 부친 결과, 경주시는 유권자의 70.8%가 투표해 89.5%가 찬성했고 군산시는 70.2% 투표, 84.4%의 찬성으로 경주시가 최종 입지로 선정됐다.

서울시는 환경성, 경제성, 주민 수용성 등을 점수로 환산해 가장 높은 점수를 받은 마포구를 입지로 선정했다. 이것은 피해가 있음을 전제로 하는 님비시설의 입지 선정 방식이다. 마포구와 서울시가 함께 자원회수시설 주변의 종합개발계획을 세우고 조례로 제정해, 자원회수시설을 핌피시설로 바꾸는 것이 문제 해결의 지름길이다.

신창현 수도권매립지관리공사 사장