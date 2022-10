BTS 여파…부산, 마지막 홈경기 보조경기장에서 치른다

프로축구 K리그2 부산 아이파크가 2022시즌 리그 마지막 홈경기를 부산아시아드 주경기장에서 부산아시아드 보조경기장으로 옮겨 치른다.

4일 부산은 공식홈페이지 등을 통해 오는 9일 오후 1시30분 개최되는 프로축구 K리그2 43라운드 충남아산과의 경기를 부산아시아드 보조경기장으로 이전해 치른다고 밝혔다.

부산은 "2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트의 성공적인 개최를 응원하기 위해 2022시즌 마지막 홈 경기의 경기장을 이전한다"고 말했다.

한국프로축구연맹에 따르면 오는 15일 부산아시아드 주경기장에서 열릴 예정인 '2030 부산세계박람회' 유치 기원 콘서트 준비로 경기장을 사용할 수 없게 됐다.

이에 부산은 아산의 동의를 얻어 연맹에 경기장 변경을 요청했고, 연맹은 보조경기장 실사를 진행한 후 이를 승인했다.

아울러 부산은 9일 홈경기 관중 가운데 16명을 추첨해 '2030 부산세계박람회' 유치 기원 콘서트 BTS '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in Busan) 티켓을 증정한다고 밝혔다.

부산은 당일 경기 종료 후 현장 전광판 및 사회관계망서비스(SNS)를 통해 당첨자를 동시 발표한다며 적극 참여를 당부했다.

이같은 행사에 일부 축구 팬들은 "이런 이벤트 하면 축구를 정말로 좋아하는 사람은 못 가는 것 아닐까요" "축구 팬들 무시하나. 시즌 마지막 홈경기인데 경기장 뺏기고 BTS 티켓 뿌리고... 답이 없다" "경기장 비워주는 대가로 콘서트 티켓을 주는 이벤트라니...골 때린다" "홈구장 빼앗긴 것도 서러운데 장난하나" "티켓은 매진되고 경기장은 텅 비는 꼴이 생기지 않을까" 등 의견을 게시했다.

한편 '2030 부산세계박람회' 유치 기원 무료 콘서트는 지난 3월 서울 잠실주경기장 이후 7개월 만에 열리는 방탄소년단의 완전체 국내 콘서트로 큰 관심을 끌고 있다.

5만명 규모의 공연 좌석은 일찌감치 전석 매진됐고, 공식 후원사 등 각종 기업들은 고객들을 대상으로 콘서트 티켓 교환권 이벤트를 진행하고 있다.