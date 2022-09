서울산업진흥원, 서울 뷰티패션 라운지 브랜드 ‘B the B’(Be the Beautiful) 개관과 함께 SNS 댄스챌린지 등 다채로운 이벤트 진행

서울시와 서울산업진흥원(SBA, 대표이사 김현우)은 DDP(동대문 디자인 플라자)에 서울 뷰티패션 라운지 ‘B the B’의 9월 30일 개관과 함께 온오프라인에서 다양한 런칭 이벤트를 진행한다.

서울 뷰티패션 라운지 ‘B the B’는 DDP(동대문 디자인 플라자) 디자인장터 내에 뷰티패션 브랜드 제품 전시와 체험형 공간으로 약 370평 규모로 조성되어 9월 30일 개관을 앞두고 있다.

‘B the B’ 개관과 더불어 진행되는 메인 이벤트로 진행되는 ‘B the B’ SNS 댄스챌린지는 9월 27일부터 서울 뷰티패션 라운지 ‘B the B’ 공식 인스타그램을 통해 공개될 예정이다.

‘B the B’ SNS 댄스챌린지는 댄스크루 ‘EMET SOUND’의 퍼포먼스 동작에 맞춰 춤을 추는 영상을 SNS 업로드하는 형식으로 참여 가능하며 푸짐한 경품을 제공 할 예정이다.

그리고, 서울 뷰티패션 라운지 ‘B the B’ 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 개관을 알리는 게시물에 팔로우, 친구추천 이벤트 등을 진행하여 다양한 경품을 제공한다.

또한 개관 이후, 10월 1일부터 10월 3일까지 서울 뷰티패션 라운지 ‘B the B’를 방문하여 간단한 미션을 수행하는 오프라인 이벤트를 통해 매일 선착순 1,000명에게 음료와 마카롱 제공 할 예정이다.

서울 뷰티패션 라운지 ‘B the B’는 9월 30일 개관하며 바이오필리아 컨셉을 채용한 트랜디하고 놀라운 공간으로 선보일 예정이다.

서울 뷰티패션 라운지 ‘B the B’는 생명과의 공존이라는 바이오필리아 컨셉을 채용한 인테리어 디자인을 중심으로 4개의 서로 다른 공간으로 조화롭게 구성하여 시민들에게 새로운 공공의 가치를 제공한다.

전체공간은 시민과 서울 뷰티 콘텐츠를 잇는 플랫폼의 역할을 하게 되며 자연과 친환경, 뷰티․패션을 결합한 공간에서 시민들은 아름다움에 대한 새로운 관점을 경험하게 될 것이다.

‘B the B’는 유망 중소기업 브랜드와 라이프스타일이 전시될 브랜드 라운지와 라이프스타일 라운지, 미래의 뷰티 기술을 체험할 수 있는 뷰티 테크 라운지, 뷰티 관련 이벤트와 휴식을 체험할 수 있는 커뮤니케이션 라운지로 구성되었다.

지구방위대 댄스크루 ‘EMET SOUND’와 함께하는 ‘B the B’ SNS 댄스챌린지를 통해 푸짐한 경품을 제공한다.

서울 뷰티패션 라운지 ‘B the B’의 개관을 알리는 SNS 댄스챌린지는 9월 27일부터 약 한 달간 ‘B the B’ 공식 인스타그램을 통해 공개 될 예정이다.

지구방위대 챌린지로 유명한 댄스크루 ‘EMET SOUND’가 참여한 퍼포먼스 동작을 ‘B the B’ 허밍송에 맞춰 춤을 추는 영상을 촬영하고 관련 태그와 함께 자신의 SNS 업로드하는 형식으로 참여할 수 있다.

SNS 댄스 챌린지에 참여하는 시민 중 좋아요와 댓글을 많이 획득하는 등 좋은 반응을 받는 참여자들에게 노트북 등 푸짐한 경품을 제공한다.

서울 뷰티패션 라운지 ‘B the B’ 오픈기념 다양한 온오프라인 이벤트를 통해 다양한 경품을 제공한다.

9월 30일 DDP(동대문 디자인 플라자) 디자인장터 내에 오픈을 앞두고 있는 서울 뷰티패션 라운지 ‘B the B’의 공식 개관을 축하하기 위한 SNS 이벤트가 ‘B the B’ 공식 인스타그램에서 진행 중이다.

서울 뷰티패션 라운지 ‘B the B’ 오픈을 축하하는 인스타그램 게시물 좋아요와 친구들에게 알리는 댓글 달기 이벤트를 통해 스마트워치 등을 경품으로 제공하며 10월 1일까지 온라인으로 참여할 수 있다.

또한, 10월 1일부터 10월 3일까지 DDP 일대에서 배포하는 ‘B the B’ 풍선을 받아 사진을 찍고 자신의 SNS에 업로드하고 현장에 방문하거나, ‘B the B’ 커뮤니케이션 라운지에 숨겨놓은 QR코드를 통해 ‘B the B’ 공식 인스타그램에 접속하여 팔로우 미션을 수행하는 일일 선착순 1,000명에게 커피와 마카롱 등을 제공하는 이벤트도 진행할 예정이다.

서울산업진흥원 기정구 본부장은 “서울 뷰티·패션 라운지 ‘B the B’ (Be the Beautiful)의 공식 SNS 채널과 현장공간에서 누구나 즐겁게 참여할 수 있는 이벤트들을 준비했으니 ‘B the B’ (Be the Beautiful) 개관에 많은 관심과 축하 부탁드린다.”고 전했다.