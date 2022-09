[쿠킹] 프랑스 칵테일 붐을 일으킨 그 시절의 파리지앵 칵테일

DRINK TIP

▪ 파리지앵 칵테일과 어울릴 1920~1930년대 플레이리스트

Jelly Roll Morton ‘Black Bottom Stomp’(1926)

Louis Prima ‘Sing It Way Down Low’(1934)

Miff Mole ‘The New Twister’(1927)

▪ 파리지앵 칵테일과 어울릴 영화

제목 : ‘미드나잇 인 파리(Midnight in Paris)’

감독 : 우디 앨런

프랑스 파리를 배경으로 한 영화입니다. 영화는 1920년대의 프랑스를 재현했는데요. 당신의 분위기를 화면으로 보면서 파리지앵 칵테일을 마셔보면 또 다른 즐거움을 느낄 수 있습니다.