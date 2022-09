[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…상품수지 10년 만에 적자 한국 무역전선 '빨간불'

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

상품수지 10년 만에 적자…한국 무역전선 '빨간불'

한국은행에 따르면 7월 상품수지(-11억8000만 달러)가 2012년 4월(-3억3000만 달러) 이후 10년 3개월 만에 적자를 기록, 무역전선에 빨간불이 켜졌어요. 수출과 수입의 차이를 보여주는 지표인 상품수지 적자로 7월 경상수지 흑자 규모(10억9000만달러)도 1년 전보다 85%가량 급감했죠. 8월 경상수지가 적자 전환할 가능성도 있는데요. 한 국가가 교역 등을 통해 다른 국가에서 번 소득인 경상수지의 적자는 한국의 대외신인도와 원화가치 하락을 가속할 수 있어요.

상품수지(商品收支)

국내 상품 수출로 번 금액과 외국 상품 수입에 지불한 금액의 차이를 나타내는 지표로 서비스나 자본거래를 제외하고 상품에 국한해 수출액과 수입액의 차이를 따집니다. 수출이 수입보다 많으면 상품수지 흑자, 수출보다 수입이 많으면 적자죠. 한국은행에서 집계해 매월 발표해요. 상품수지의 상위 개념인 경상수지는 국가 간 상품·서비스를 거래(경상거래)한 결과를 종합한 거예요. 우리나라는 경제에서 수출입이 차지하는 비중이 높아 상품수지는 경상수지 항목 중에서도 특히 중요합니다.

Presidential agony over economic crisis

President Yoon Suk-yeol’s agony over the economic crisis deepens after Korea’s goods balance for July came in at $1.18 billion in the red, the first deficit since April 2014. In the meantime, Yoon’s People Power Party and its rival Democratic Party are engaged in an endless political battle in the National Assembly.

agony: 고뇌(=anguish, woe)

economic crisis: 경제위기

goods balance: 상품교역 수지

in the red: 적자 상태인(=in deficit). 참고로, ‘흑자 상태인’은 “in the black” 또는 “in surplus”라고 함

In the meantime: 그 사이(=meanwhile)

the People Power Party: 국민의힘(여당)

rival: 경쟁자(=opponent, competitor, contender, contestant)

the Democratic Party: 민주당(야당)

endless: 끝없는(=perpetual, ceaseless, unceasing, constant, incessant, everlasting)

political battle: 정치 싸움

National Assembly: 국회

商品收支时隔十年再现逆差…韩国贸易“亮红灯”

根据韩国银行数据,7月份韩国商品收支为-11亿8千万美金,这是在2012年4月(-3亿3千万美金)之后,时隔10年3个月再度出现逆差,这意味着韩国的贸易亮起了红灯。商品收支是体现出口和进口贸易差的指标,由于该指标出现逆差,7月份韩国经常收支顺差(10亿9千万美金)也较一年前减少85%左右。8月份经常收支也有可能出现逆差。体现一国通过贸易从他国赚取收入的经常收支如果出现逆差,会影响韩国的国际信誉度,导致韩币加速贬值。

商品收支 [shāng pǐn shōu zhī] 상품수지

经常收支 [ jīng cháng shōu zhī ] 경상수지

顺差 [shùn chā] 흑자

逆差 [nì chā] 적자

国际信誉度 [guó jì xìn yù dù] 대외신인도