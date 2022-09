엘리자베스 2세 여왕 운구행렬 도착…장례식 시작

96세의 나이로 서거한 엘리자베스 2세 영국 여왕의 장례식이 19일(현지시간) 시작됐다.

여왕의 운구 행렬은 현지시간으로 이날 오전 10시 55분쯤 영국 런던 웨스트민스터 사원 서쪽 문에 도착했다.

웨스트민스터 사원에서는 운구행렬이 도착한 11시부터 약 한 시간가량 장례식이 진행된다. 이후에는 2분간 묵념이 진행될 예정이다.

여왕의 운구 행렬에는 왕실 가족이 뒤따랐다. 여왕의 아들인 찰스 3세 국왕은 운구 행렬 앞에서 경례했다. 손주 며느리 캐서린 미들턴 웨일스 공비의 아홉 살 아들 조지 왕자와 일곱 살 샬롯 공주도 참석했다. 이들의 아버지는 찰스 국왕과 고(故) 다이애나비의 장남 윌리엄 왕세자다.

장례식이 시작되면서 찬송가 ‘주께서 주신 날은 끝났습니다(The day thou gavest, Lord, is ended)’ ‘주님은 나의 목자(The Lord's my shepherd, I'll not want)’가 울려 퍼졌다.

현재 장례식에서는 캔터베리 대주교의 설교와 함께 예배가 이어지고 있다. 행사의 집전은 웨스트민스터 사원 데이비드 호일 주임 사제가 맡았다. 설교는 저스틴 웰비 캔터베리 대주교가 맡았다.

장례식이 끝날 무렵인 오전 11시 55분에는 ‘라스트 포스트(Last Post)’가 나팔로 연주되며, 이후 영국 전역이 2분간 묵념에 들어간다.

여왕의 전용 파이프 연주자가 추모곡을 연주하며 국장은 정오에 마무리된다. 런던 히스로공항은 이날 오전 11시 40분부터 30분간 모든 비행기의 이착륙을 중단하기로 했다.

그간 여왕의 관은 지난 14일 웨스트민스터 홀에 안치돼 일반 국민이 여왕에게 마지막 고별인사를 고할 수 있도록 공개돼왔다. 관은 이날 오전 10시 44분 웨스트민스터 홀에서 웨스트민스터 사원으로 운구됐다.

이날 장례식에는 약 200개 국가·지역을 대표하는 해외 귀빈 500명가량이 참석했다. 영국 런던을 방문 중인 윤석열 대통령도 김건희 여사와 함께 장례식에 참석한다. 윤 대통령은 장례식 참석 후 조문록을 작성할 예정이다.