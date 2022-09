한국사 개정시안서 '남침'이 삭제됐다...영어·중국어 쏙쏙만평 [아이랑GO]

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

'남침' 삭제된 2022년 개정 한국사 교육과정 시안

‘2022년 개정 한국사 교육과정’ 시안이 일부 용어 변경 논란에 휩싸였어요. 개항~현대를 다루는 고교 한국사 공통 시안에 따르면 6·25 전쟁 관련 ‘남침’ 용어는 ‘6·25전쟁과 남북 분단의 고착화’ 등으로, 민주화 관련 ‘자유민주주의’의 ‘자유’ 용어 대신 ‘민주주의의 시련과 발전’으로 표현했죠. 한국사 교육과정 집필 과정에선 사상 및 이념, 정권 교체 등에 따라 의견이 엇갈리곤 합니다. 교육부는 국민 의견을 수렴해 올해 말 최종안을 발표할 계획이라 밝혔어요.

남침(南侵) 북쪽에서 남쪽을 침범했다는 뜻의 남침은 특히 북한이 남한을 공격하면서 벌어진 6·25 전쟁과 관련해 자주 쓰이는 표현입니다. 1950년 6월 25일 북한의 남침으로 시작된 6·25 전쟁은 1953년 7월 27일 판문점에서 휴전협정이 체결되기까지 3년 1개월 2일이나 계속됐죠. 민족 최대의 비극이라 불리는 전쟁 속에서 많은 사람이 죽고 엄청난 피해를 입었어요. 당시 북한 지도자였던 김일성은 남침 사실을 은폐하기 위해 남한이 먼저 옹진반도에서 해주로 북한을 공격해서 반격한 것이라 주장하기도 했죠.

Distortions and biases

Guidelines on Korean history education for 2022 — which have just been released by the Ministry of Education of the Yoon Suk-yeol administration after they were set under the progressive Moon Jae-in administration — were full of historical distortions and biases. For instance, they arbitrarily deleted the phrase “invasion by North Korea” in describing the 1950-53 Korean War and omitted the term “liberal” from “liberal democracy.”

guideline: 가이드라인, 지침

Korean history: 한국사

education: 교육

release: 공개하다(=make public, announce)

substantial: 실질적인(=effective, significant, meaningful, substantive)

the Ministry of Education: 교육부

progressive: 진보적인

historical: 역사의, 역사와 관련된. 참고로, “historic”은 “역사적”이란 의미

distortion: 왜곡

bias: 편견

arbitrarily: 고의적으로, 의도적으로(=intentionally, willfully)

delete: 삭제하다, 빼다, 누락시키다(=remove, erase, omit, cross out)

invasion: 침략, 침입(=aggression)

describe: 표현하다(=portray, depict)

omit: 빼다, 누락하다(=skip)

liberal: 자유의, 진보적인

删除“南侵”的2022年修订版韩国史教育课程试行方案

“2022年修订版韩国史教育课程”试行方案的部分用词上的调整引发争议。在这份教授开埠到现代历史的高中韩国史试行方案中,6.25战争相关词汇“南侵”被“6.25战争和南北分裂固定化”等说法代替,民主化相关的“自由民主主义”中的“自由”一词被“民主主义的试炼和发展”等说法替代。在韩国史教育课程编写过程中,往往会因思想、理念、政权交替等因素出现意见分歧。教育部表示将会综合国民意见,在今年年底推出最终方案。

翅膀 [chì bǎng] 날개

南侵 [nán qīn] 남침

修订版 [xiū dìng bǎn] 개정판

试行方案 [shì xíng fāng àn] 시안

开埠 [kāi bù] 개항

试炼 [shì liàn] 시련