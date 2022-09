[채서영의 별별영어] 지금 여기 (Here and Now)

영어도 띄어쓰기 하나로 ‘아무 데도 없는 곳’이 ‘지금 여기’가 됩니다. 단어보다 작은 단위인 형태소에 대해 알면 이런 언어유희를 이해할 수 있어요.

형태소는 더 이상 나뉠 수 없는 최소의 의미 단위라는 개념으로 접사를 포함합니다. 단어는 하나의 형태소(dog, run)이거나 두 개 이상(un+do, fire+work, inter+nation+al)의 형태소로 이뤄집니다.

영어 단어 외우기가 막막할 때가 있죠? 이때 형태소 개념을 알면 좀 쉬워져요. 기초가 되는 형태소를 어근이라고 하는데, ‘boy’처럼 어근 자체가 단어일 수 있고 ‘boyfriend’처럼 두 개의 어근이 결합하거나 ‘boyish’처럼 어근에 접사가 붙어 단어가 되지요.

형태소는 모르는 단어를 만났을 때 요긴합니다. 예컨대 ‘glocalization’이라는 신조어도 형태소로 나눠 뜻을 짐작할 수 있죠. 즉, ‘glo(bal)+(lo)cal+ize+ation’이니 ‘세계화와 현지화를 함께 추구하기’라고요.

접사는 독립적으로 쓰이지 않지만 의미와 결합 방식을 알아두면 어휘력이 커집니다. 가령 ‘form(형태)’에 기초한 단어는 formal(공식적인), formalize(공식화하다), formality(격식), formula(공식), formation(형성), conform(순응하다), deform(추하게 만들다), reform(개선하다), uniform(제복) 등 많기도 하죠. 즉, 형태소를 통해 많은 단어를 꿰뚫어 볼 수 있어요.

형태소의 원리를 이용해 언어유희를 즐기기도 합니다. 미국의 록밴드 시크릿 머신은 “Now here is nowhere.(지금 여기란 아무 데도 없다)”라며 본래 no+where를 now+here로 재해석했죠. 당시 테러와의 전쟁을 선포하고 이라크에 파병한 미국의 뒤숭숭한 분위기를 표현한 것입니다.

한편 『신과 나눈 이야기』를 쓴 닐 월시는 다른 해석을 하죠. “Heaven is nowhere. Let’s just put some space between the w and the h in that word and you’ll see that heaven is now here. (천국은 아무 데도 없다. 이 단어의 w와 h 사이에 약간의 공간을 두자, 그러면 천국을 지금 여기서 볼 것이다.)

록밴드는 허무를, 신을 만났다는 사람은 희망을 봤네요. 같은 단어를 똑같이 재분석해도 해석이 다르니, 세상만사는 마음먹기 나름인가 봅니다.

요즘 현대인들의 혼란스러운 마음을 ‘지금 여기’에 잡아두라는 ‘mindfulness’가 유행이죠. 영어로는 ‘here and now’라고 합니다. 순서를 바꿨다가 ‘nowhere’가 되어 버릴까 걱정해서가 아닐까요. 부디 지금 여기에 마음의 뿌리를 잘 내리시기 바랍니다.

채서영 서강대 영문학과 교수