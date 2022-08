[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…제자리걸음인 한·일 관계

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

제자리걸음인 한·일 관계

강제징용 피해자 배상·일본군 ‘위안부’ 문제 등으로 냉랭한 한·일 관계가 여전히 제자리걸음입니다. 윤석열 대통령은 8월 15일 열린 제77주년 광복절 경축식에서 "과거 벗어나야 할 대상이었던 일본은 이제 함께 힘을 합쳐야 할 이웃"이라며 한·일 관계 회복을 강조했죠. 하지만 같은 날 기시다 후미오 일본 총리는 전쟁범죄자가 합사된 야스쿠니 신사에 공물을 봉납했으며, 일본의 ‘가해 책임’을 인정하는 메시지도 내지 않았어요. 이에 대해 한국 외교부는 "깊은 실망과 유감"이라고 논평했습니다.

For a better future

While President Yoon Suk-yeol stressed the need for cooperation with Japan for a better future in his first speech on Liberation Day, Japanese Prime Minister Fumio Kishida sent his ritual offering to the Yasukuni Shrine, where Japanese war criminals are resting. Two of his ministers visited the shrine.

stress: 강조하다(=emphasize, highlight, underline, accentuate)

cooperation: 협력, 협조

speech: 연설(=address)

Liberation Day: 광복절(=Independence Day)

prime minister: 총리(=premier)

ritual offering: 의식에 쓰이는 공물

Yasukuni Shrine: 야스쿠니 신사

war criminal: 전범

shrine: 성지, 성스러운 곳(=holy place, sanctuary)

停滞不前的韩日关系

因强制征用劳工受害者赔偿、日军“慰安妇”等问题降至冰点的韩日两国关系,目前依旧是停滞不前。尹锡悦总统在8月15日举行的光复77周年纪念仪式上表示“日本过去是我们需要摆脱的对象,但现在应该成为携手共进的邻国”,强调希望恢复两国关系。但是就在当天,日本首相岸田文雄向供奉有战犯的靖国神社进献贡品,也没有发出任何承认日本“侵略责任”的信息。对此,韩国外交部表示“非常失望、深表遗憾”。

携手共进 [xié shǒu gòng jìn] 힘을 합쳐 나아가다

靖国神社 [jìng guó shén shè] 야스쿠니 신사

贡品 [gòng ǐn] 공물

停滞不前 [tíng zhì bù qián] 제자리걸음

强制征用 [qiáng zhì zhēng yòng] 강제징용

深表遗憾 [shēn biǎo yí hàn] 깊은 유감