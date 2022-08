최형두 “이준석, ‘막시무스의 길’ 아닌 ‘이순신의 길’ 가라”

최형두 국민의힘 의원은 이준석 전 대표에게 검투사 막시무스가 아닌 이순신 장군의 길로 갈 것을 권했다.

최 의원은 23일 CBS라디오 ‘한판승부’에서 ‘이 전 대표가 당대표에 출마 할 수 있느냐’는 물음에 “이순신 장군의 큰 리더십이 필요하다”고 답했다. 그는 “이순신 장군이 얼마나 억울하고 원통한 일이 많았겠는가, 그런데 오로지 배 12척 가지고 나라를 구했다”라며 “(이 전 대표가) 정말 당대표를 다시 할 생각이 있으면 포용적인 이순신 장군의 큰 리더십이 (필요하다)”고 이순신의 길을 제시했다.

최 의원은 “이준석 전 대표가 지난해 전당대회(수락연설)에서 임재범 노래를 인용하면서 당의 원로나 지지자들의 불안한 시선을 의식한다고 했지 않는가”라며 “새로운 정치, 30대 정치를 기대했는데 30대 정치가 이렇게 더 맵고 더 그냥 돼버렸고 자꾸 싸움을 추상화해 나가는 것 같다”고 평가했다.

추상적 싸움의 예로 이 전 대표가 자신을 영화 ‘글래디에이터’속 로마 검투사 막시무스에, 여권핵심을 음모로 가득한 로마 황제에 비유한 것 등을 들었다. 최 의원은 “보통 극단적으로 가고 또 추상화가 지나치면 구체적 사실관계가 빠진다”고 지적했다.

그는 또 “우리가 이준석 전 대표에게 기대했던 것은 미래정치, 좀 참신한 정치였다”며 “아마 당대표로국민들이 뽑아줬을 때도 정치의 구태를 벗어나 새로운 산뜻하고 신선한 스마트한 정치를 기대했을 것인데 과연 이게 스마트하고 신선한 것인지 한번 되짚어봐야 할 것 같다”고 말했다.

이 전 대표를 둘러싼 일이 점점 수렁에 빠진 이유에 대해 최 의원은 “지연된 여러 절차가 사태를 더 꼬이게, 힘들게 만들었다”고 지적했다.

그는 “경찰이 빨리 진실을 가려줘야 하는데 공소시효를 다툴 만큼 오래된 사건을 지연할 이유가 없다”며 “그런 것들을 빨리 해주면 당도 윤리위 심판이든 뭐든 할 필요가 없어지게 된다”고 주장했다.

이어 최 의원은 “미셸 오바마가 ‘우리는 품위 있게 가자’고 한 것에 대해 누가 ‘왜 그렇게 하느냐’고 했더니 ‘우리는 앞으로 나가야 하기 때문이다. 고 하이(go high)로 가야 한다, 위 해브투 고 포워드(we have to go forward)’라고 했다’며 “우리 미래 정치를 해 주는 사람들한테 우리는 그런 걸 기대하는 것”이라고 했다.