[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…기후위기발 ‘n차 장마’ 시대

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

기후위기발 ‘n차 장마’ 시대

오랜 기간 지속되는 비를 장마라고 합니다. 기상청에 따르면 2022년 장마는 중부지방 기준 6월 23일~7월 26일이었죠. 하지만 이후 정체전선이 다시 발생, 지난 8일부터 수도권을 중심으로 600㎜가 넘는 폭우를 퍼붓는 등 많은 비가 내려 강원·충청·전북 등도 피해가 컸습니다. 폭우를 몰고 온 정체전선은 또다시 발달할 수 있는데요. 전문가들은 기후변화로 기온이 상승할수록 폭우 빈도가 늘고 강도도 세질 것이라며 이번과 같은 집중호우가 6~9월 사이 언제든지 올 수 있으며 한반도 기후가 아열대로 변하고 있다고 경고했죠.

Water bomb

As a result of climate change, torrential rains have turned into a water bomb in Korea, as seen in some areas where up to 100 milimeters (3.9 inches) of rain per hour fell.

as a result of ~: ~의 결과로

climate change: 기후변화

torrential rain: 집중호우, 폭우(=heavy rain, downpour)

turn into~: ~으로 변하다, 바뀌다(=change into~, transform into~)

water bomb: 물 폭탄

as seen in ~: ~에서 보듯(=as evidenced in~)

up to~: ~에까지

per hour: 시간당

气候危机开启“n季梅雨”时代

长期连续的阴雨天气通常被称为梅雨季。气象厅资料显示,2022年韩国中部地区的梅雨季为6月13日~7月26日。但8月8日,停滞梅雨锋面再度出现,导致首都圈地区突降暴雨,降水量超过600mm,江原、忠清、全北等地也受灾严重。而带来暴雨的梅雨锋面很可能会再度发威。专家警告,受气候变化影响,随着全球气温不断上升,降水频度和降水量都会增加,今后6~9月随时都可能出现这样的特大暴雨天气,韩半岛的气候正逐步演变为亚热带气候。

气候危机 [qì hòu wēi jī] 기후위기

梅雨 [méi yǔ] 장마

停滞 [tíng zhì] 정체

锋面 [fēng miàn] 전선

特大暴雨 [tè dà bào yǔ] 집중호우

亚热带 [yà rè dài] 아열대