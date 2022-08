[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…경찰국 신설과 경찰의 반발

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

경찰국 신설과 경찰의 반발

행정안전부 경찰국 신설안이 경찰 내부의 거센 반발에도 국무회의를 통과, 8월 2일 시행됩니다. 윤석열 정부는 국가경찰위원회로는 비대해진 경찰 권력 견제가 어렵다고 판단, 통상 40일인 입법예고 기간을 4일로 대폭 단축하며 경찰국 신설안을 밀어붙였죠. 이 과정에서 경찰을 설득하는 노력이 부족했다는 평입니다. 국무회의 전 전국경찰서장(총경)회의가 열려 경찰국 반대 의견을 냈는데, 참석자 70%가 경찰대 출신이라고 알려지며 경찰대 개혁도 시사했어요. 한편 경찰은 14만 전체 경찰회의를 자진철회하며 국회의 시정을 촉구했습니다.

Who controls the police?

In a shocking development, heads of nearly 200 police stations across the country took a group action to express their opposition to a plan by the Ministry of the Interior and Safety (MOIS) to create a bureau to control the police.

shocking: 충격적인(=surprising, appalling, frightful)

development: 발전, 전개. 여기선 ‘발전’의 의미가 아니라 ‘사태전개’의 뜻으로 쓰임

nearly: 거의(=almost, about, approximately, roughly)

police station: 경찰서. 참고로, 그보다 규모가 작은 파출소의 경우엔 흔히 ‘police precinct’로 표현

take a group action against~: ~에 대해 집단행동에 나서다

express: 표현하다, 표명하다(=voice, manifest, demonstrate)

opposition: 반대(=resentment, resistance, disapproval)

the Ministry of the Interior and Safety: 행정안전부

create: 만들다, 창설하다, 설립하다(=make, establish, set up, install)

bureau: 국. 참고로, 정부 부서 중 ‘국’보다 아래인 ‘부’는 ‘department,’ 그리고 ‘과’는 ‘division’으로 표현함

control: 통제하다(=command, direct, supervise)

行安部新设警察局与警方内部反弹

国务会议不顾警方强烈反对,通过了行政安全部新设“警察局”方案,并将于8月2日开始实施。 尹锡悦政府认为现有的国家警察委员会已无法牵制日益庞大的警察权力,因此力推该方案,并将立法预告时间从40天大幅缩减至4天。不过外界认为,在推进过程中政府未尽力说服警方。警方在国务会议召开前召集全国警察署长(总警)会议,并提交反对声明。但因与会者70%以上都是警察大学毕业生,政府暗示将进一步对警察大学进行改革。警方此后自行取消了14万警察全体会议,并提请国会介入修正该案。

警方 [jǐng fāng] 경찰측

反弹 [fǎn tán] 반발

不顾 [bú gù] 불구하다

牵制 [qiān zhì] 견제하다

立法预告 [lì fǎ yù gào] 입법예고