"美선 비와도 우산 없다" 폭우속 6·25영웅 참배한 韓보훈처장 [영상]

박민식 국가보훈처장이 쏟아지는 폭우 속에서 우산 없이 미국의 6·25전쟁 참전용사들을 추모했다.

미국 워싱턴DC 6·25 전사자 추모의 벽 준공식에 정부 대표로 참석하기 위해 미국을 방문 중인 박 처장은 25일(현지시간) 워싱턴DC의 알링턴 국립묘지에 헌화·참배했다. 알링턴 국립묘지에는 6·25 전쟁 전사자 다수가 안장되어 있다.

이날 현지에는 폭우가 쏟아졌지만, 원칙적으로 비가 오더라도 우산 없이 참배해야 한다는 설명에 박 처장은 비를 맞으며 참배했다.

박 처장은 페이스북에 “때마침 굵고 거칠게 쏟아지는 비를 온몸에 맞으며 이름 없는 영웅들의 묘에 헌화했다”며 “폭우가 내리더라도 우산 없이 비를 맞는 게 원칙이라고 한다”고 적었다.

그는 “영웅을 기억하고 예우하는 모습에 국가의 품격이 드러난다”며 지난해 조 바이든 미국 대통령이 알링턴 묘지에서 말했다는 ‘우리가 그들의 희생을 잊는다면 우리는 우리가 누구인지 잊는 것(If we forget what they sacrificed, then we forget who we are)’이라는 문구로 참배 소감을 대신했다.

보훈처에 따르면 박 처장은 이날 버지니아주 소재 미 육군박물관을 찾아 켈로(KLO) 부대의 6·25전쟁 참전을 기리는 ‘미 육군 8240부대’ 기념비에도 헌화했다. KLO부대는 1949년 창설돼 1953년까지 운용된 부대로서 서해 부속도서와 해상방어, 대북 군사정보 수집, 대북 침투작전 등을 수행했다.

박 처장은 이 자리에서 고(故) 존 싱글러브 장군의 딸 메리 앤 싱글러브 여사와도 만나 인사를 전했다. 싱글러브 장군은 1978년 지미 카터 당시 미 대통령의 주한미군 철수 계획에 반대하다 강제 전역된 인물이다.

박 처장은 싱글러브 여사에게 “장군은 오늘날 굳건한 한미동맹을 지켜낸 주역으로서 대한민국 국민들에게 잘 알려져 있다”며 “장군을 포함해 대한민국의 자유와 평화를 위해 헌신한 미군 유엔 참전용사들에게 다시 한 번 경의를 표한다”고 말했다.