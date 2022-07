광운대 이지훈 교수 (전자과) 연구팀, 나노원반형 삼원 텅스텐코발트붕소(W3CoB3) 기반 고효율 그린수소 생산용 전극 개발

수소에너지는 탄소중립시대의 핵심에너지로 각광받고 있으며, 교통 및 산업 개발 등에 활용하기 위한 기술개발도 활발히 진행되고 있는 분양이다. 수소에너지는 이미 우리 일상에 속속 들어오고 있다. 수소엔진이 적용된 자동차들이 이미 출시되었으며, 수소에너지 기반의 비행기, 선박, 기차 등의 운송수단이 잇달아 개발되고 있다. 특히 수소는 생산된 재생에너지를 저장하고 수송하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있다. 태양광발전이나 풍력발전 등은 날씨의 영향을 많이 받고, 에너지 수급이 일정하지 않다. 태양광발전이나 풍력발전으로 생산된 전기를, 수소의 형태로 보존해 두면 필요할 때 전기, 열 등 다양한 에너지로 바꿀 수 있어, 재생 에너지의 불규칙한 생산/수급을 수소생성으로 해결할 수 있는 것이다. 수소는 액체 또는 고압 가스로 저장할 수 있으므로 운송이 용이하다는 장점이 있다. 수소에너지 생태계가 완성된다면, 수소는 기존 석유를 대체할 수 있는 에너지 원이다.

수소는 제조 방법에 따라 4가지 유형으로 나눌 수 있다. 석탄의 연소과정에서 생성되는 "갈색 (brown) 수소", 천연 가스와 증기의 반응 또는 석유화학 공정의 부산물로 생성되는 "회색 (grey) 수소", 회색 수소생성과정에서 배출된 이산화탄소를 포집해 탄소 배출을 줄인 "청색 수소"가 있다. 마지막으로 물의 전기로 분해로 수소를 생산하는 "녹색 (green) 수소"가 있다. 수소는 가장 일반적인 원소중 하나이며, 우주 질량의 75%를 차지한다. 지구 표면의 70%를 덮는 물(H2O)에도 수소가 다수 포함되어 있다. 물분해를 이용한 그린수소 생산은 궁극적인 No 이산화탄소 에너지원이지만, 높은 전극 가격 때문에 현재 전세계 수소생산의 1% 미만이 그린수소이며, 저가의 고효율 대체 전극 생성이 중요한 연구 분야중 하나이다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 교육부가 추진하는 BK-21, 중점연구소 사업과 광운대학교의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 과학전문지 Materials Today Energy (JCR 카테고리 분야 Q1 ENERGY & FUELS, IF: 9.257) 2022년 5월자 온라인 판에 “Design of boron-based ternary W3CoB3 electrocatalyst for the improved HER and OER performances”의 제목으로 게재되었다.