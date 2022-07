‘여왕의 귀환’ 예고한 블랙핑크, 부진 빠진 YG 구할까

‘여왕의 귀환’은 침체에 빠진 YG엔터테인먼트에 반전의 계기가 될 수 있을까. 걸그룹 블랙핑크가 다음달 완전체 컴백을 예고한 가운데 소속사 YG의 2분기 실적이 예상보다 저조할 것이라는 분석이 나왔다. 지난 활동 당시 K팝 걸그룹 최초 ‘밀리언 셀러’(단일 앨범 100만장 판매)라는 진기록을 세운 블랙핑크의 복귀에 업계의 관심이 쏠리는 이유다.

활동 부족이 낳은 실적 부진

한국투자증권은 19일 YG의 올해 2분기 영업이익이 추정 평균치(컨센서스)에 크게 못 미칠 것이라고 내다봤다. 보고서에 따르면 YG의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 843억원, 56억원으로 영업이익은 컨센서스를 48% 하회할 전망이다.

소속 아티스트들의 활동이 적었던 게 실적 부진의 이유다. YG는 지난 5월 보이그룹 아이콘(iKON) 미니 4집 외에는 앨범을 내지 않았다. 4년 만의 컴백으로 기대를 모았던 빅뱅은 디지털 음원 발표에 그쳐 유의미한 실적을 내지 못했다. 상반기로 예고됐던 블랙핑크의 컴백이 3분기로 미뤄진 것도 악재였다.

블랙핑크의 복귀는 하반기 반등의 계기가 될 것이라는 게 투자업계의 예상이다. 박하경 한국투자증권 연구원은 “블랙핑크는 공백기 동안 개별 활동을 통해 인지도를 대폭 늘려왔다”며 “콘서트 본격화와 신보 발매에 따라 내년까지 강력한 실적 모멘텀이 전망된다”고 분석했다.

22개월만 컴백, 걸그룹 기록 경신할까

블랙핑크가 그룹으로 앨범을 내는 건 22개월 만이다. 블랙핑크는 연말까지 K팝 사상 최대 규모의 월드투어까지 진행할 것이라고 예고한 상태다.

업계에선 이번에 발매될 블랙핑크의 신보가 걸그룹 앨범 판매 기록을 경신할 것이라고 전망한다. 지난 2020년 10월 발매된 ‘디 앨범’(THE ALBUM)은 초동(발매 첫 주 판매량) 69만장으로 당시 걸그룹 최고 기록을 세운 바 있다. 이듬해 나온 로제와 리사의 솔로 앨범도 각각 44만장, 77만장의 초동 판매고를 올리면서 팬덤 확장을 입증했다.

그룹 활동 공백기에도 블랙핑크는 음원 관련 기록을 갈아치웠다. 블랙핑크의 ‘킬 디스 러브’(Kill This Love)는 지난 18일 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 스트리밍 6억 회를 돌파했다. 앞서 6억 회를 넘긴 ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That)에 이어 두 번째다. K팝 걸그룹 중 스포티파이에서 6억 회 이상 스트리밍된 음원을 보유한 그룹은 블랙핑크가 유일하다.

멤버들의 활동 영역이 넓어진 것도 눈에 띈다. 지수가 지난해 JTBC 드라마 ‘설강화’로 연기를 시작한 데 이어 제니도 드라마 출연을 예고했다. 지난 18일 팝스타 위켄드(The Weekend)가 제작한 드라마 ‘디 아이돌’(The Idol)의 예고편에 모습을 드러낸 것이다. 아직 배역에 대한 구체적인 정보는 알려지지 않았지만, 제니의 연기 도전에 팬들의 관심이 쏠리고 있다. ‘디 아이돌’은 떠오르는 팝 아이돌을 중심으로 음악 산업 현장을 보여주는 드라마다. 제니 외에 더 위켄드, 조니 뎁의 딸이자 샤넬 모델인 릴리 로즈 뎁, 팝 스타 트로이 시반 등이 함께 출연한다.

6년 만에 ‘YG표 걸그룹’ 데뷔하나

YG가 론칭을 준비하고 있는 블랙핑크 ‘여동생 그룹’의 역할도 주목된다. 만약 올 하반기에 데뷔한다면 YG가 블랙핑크 이후 6년 만에 선보이는 걸그룹이 된다. 유력한 그룹명은 ‘베이비몬스터’로, YG는 지난해 베이비몬스터와 그 약자로 추정되는 ‘베몬’의 상표 출원까지 마친 상태다. 다만 YG 측은 아직 신인 걸그룹의 데뷔 시점을 공식적으로 밝히지 않았다.