尹 지지율 또 추락, 부정평가 53%…70대 빼곤 다 등돌렸다 [한국갤럽]

윤석열 대통령의 지지율이 1주 전보다 5%포인트(p) 하락한 32%를 기록했다.

여론조사 전문회사 한국갤럽이 지난 12~14일 실시해 15일 발표한 7월 2주차 여론조사에 따르면 윤 대통령의 직무 수행에 대해 '잘하고 있다'고 답한 비율은 32%로 집계됐다. '잘못하고 있다'는 부정평가는 53%로 나타났다.

직전 조사(5~7일 실시)보다 긍정 평가는 5%포인트 떨어지고 부정 평가는 4%포인트 올랐다.

지역별로 살펴보면 대구·경북(긍정 53% vs 부정 31%)을 제외한 모든 지역에서 부정 평가 비율이 더 높았다. 서울(30% vs, 55%), 부산·울산·경남(34% vs 50%), 대전·세종·충청(35% vs 54%), 광주·전라(15% vs 72%) 등으로 나타났다.

연령별로는 70대 이상(51% vs 29%)을 제외한 모든 연령대에서 역시 부정평가가 크게 높았다.

국민의힘 지지층에서는 '잘하고 있다' 62%, '잘못하고 있다' 27%로 나타났다. 정치 성향을 '보수'라고 꼽은 응답자 사이에서는 53%가 윤 대통령의 직무수행을 긍정 평가했고, 35%가 부정 평가했다.

대통령 직무수행을 긍정적으로 평가한 응답자 중에서는 10%가 '소통'을 이유로 꼽았다. 이어 '결단력·추진력·뚝심', '전(前) 정권 극복'이 각 6%로 나타났다.

부정 평가 응답자 중에서는 26%가 '인사(人事)'라고 답했다. '경험·자질 부족·무능함'은 11%, '경제·민생 살피지 않음'은 10%였다.

정당 지지율은 국민의힘 38%, 더불어민주당 33%, 정의당 5%로 집계됐다. 국민의힘의 지지율은 전주보다 3%포인트 하락했다. 민주당 지지율은 3%포인트 상승했다. 다만 국민의힘 지지율은 윤 대통령 지지율보다 6%포인트 높았다.