"난 표절을 사랑한다" 비아냥 넘치는 대학…성과주의 탈났다

“내가 어떻게 걱정을 멈추고 표절을 사랑하는 법을 배우게 됐는지에 대하여 (How I Learned to Stop Worrying and Love Plagiarism)”

서울대학교를 뒤집어놓은 AI연구팀 논문 표절 의혹은 이 같은 제목의 한 익명 유튜브 영상에서 시작됐다. 저자들을 비꼬는 표현이었지만, 연구 부정행위가 늘고 있는 국내 학계를 꼬집은 것 아니냐는 반성도 국내 학계에서 나오고 있다. 한국연구재단에 따르면 2020년 제기된 연구 부정 의혹 건수는 총 391건으로, 3년 전 58건에 비해 6배 이상 늘었다. 이 중 연구 부정으로 최종 판정된 건수는 같은 기간 91건에서 110건으로 증가했다.

2020년 기준 가장 빈번하게 일어난 연구 부정 행위는 ‘부당 저자표시’(58건)이었고, 표절(29건), 부당 중복게재(22건)이 뒤를 이었다. 문제가 된 AI연구팀 논문도 표절뿐 아니라, 기여도가 적은 연구자들이 공저자로 게재됐다는 부당 저자 표시 의혹을 받고 있다. 저자들은 표절 사실을 인정했고, 서울대 연구진실성위원회는 논문 표절 등에 대한 조사에 착수한 상태다.

이번 논란으로 국내 학계엔 오래된 질문이 다시 떠오르고 있다. 왜 연구 부정행위가 근절되지 않느냐는 것이다. 서울대와 카이스트 대학원 총학생회 관계자들은 “성과 만능주의가 대학원을 지배하고 있다”며 “실적 압박 속에 연구자들이 연구 부정 행위의 유혹에 노출되고 있다”고 분석했다.

논문 수 줄 세우는 성과주의

국내 대학들은 교원의 연구업적 평가에 대부분 정량적 기준을 사용한다. 이른바 ‘SCI급 논문’ 등 주요 학술지에 게재된 논문과 저서 수 등을 따진다. 그리고 이 같은 연구 실적은 임용 및 재임용, 승진, 연구 수주 등에 광범위하게 쓰이고 있다. 논란이 된 AI연구팀이 속한 서울대 공대도 ‘국제적 수준의 정규학술지에 게재된 논문’ 등 연구 실적을 재임용과 승진, 정년보장 임용 시 활용한다고 규정에 명시하고 있다.

서울대에서 박사 과정을 밟고 있는 박인국(28·생명과학) 전 서울대 대학원 총학생회(이하 원총) 회장은 “교수의 지시에 따라 대학원생도 연구실 차원에서 성과를 내야 한다는 암묵적인 압박을 받게 된다. 성과를 내지 못하면 졸업을 못 할 수도 있기 때문”이라며 “특히 최근 연구중심대학이 강조되며 연구 성과 압박이 거세졌다. 이 과정에서 단순 교열만 보고 공저자가 되는 ‘저자 품앗이’ 등 크고 작은 부적절 행위가 비일비재하게 일어나고 있다”고 지적했다.

이도연(32·보건학) 현 서울대 원총 회장 역시 “연구비를 얼마나 따고, 논문 몇 편을 쓰는지로 교수의 성과를 측정하고 승진과 임용이 결정되다 보니, 대학원생에 대한 지도·교육이 소홀해지고 있다”며 “(성과주의는) 특정 학교나 연구실의 문제가 아닌 한국 학술사회 전반의 문제”라고 했다. 실제로 한국연구재단이 지난해 대학 교원 2292명을 대상으로 설문한 결과, 응답자의 36.9%는 연구 부정 미근절 원인으로 ‘연구자 간 치열한 경쟁과 양적 위주의 업적 평가 시스템으로 인한 성과 지상주의’를 꼽았다.

붐비는 대학원, 방치되는 학생들

비대해진 대학원 규모가 방치되는 학생을 늘린다는 비판도 나왔다. 이 회장은 “지금까지 대학원은 많은 사람을 받아 재정을 충당하는 식으로 운영을 해왔다. 이 같은 구조가 대학원 교육의 질을 높이고 대학원생들의 경제적 안정을 보장하기 쉽지 않다는 논의가 나오고 있다”며 “대학원생 정원을 줄일 필요가 있다”고 했다. 익명을 요구한 한 카이스트 원총 관계자도 “인원이 많은 연구실은 사실상 교수의 지도가 어렵다. 거의 회사와 같은 느낌”이라고 말했다.

교육통계서비스에 따르면 지난해 대학원(일반, 전문, 특수) 재적 학생 수는 32만7415명, 전임교원 수는 7718명이었다. 단순 계산하면 전임교원 1명당 대학원생 42.4명을 담당하는 꼴이다.

재발 방지 없는 '깜깜이' 연구부정 조사

카이스트 원총 관계자는 대학의 ‘깜깜이’ 연구 부정 조사가 연구부정을 키웠다고 목소리를 높였다. 이 관계자는 “연구 부정행위가 이뤄졌다면, 조사 결과를 웬만하면 공개하게끔 해야 한다”며 “대학원생은 돈을 받고 연구를 하는 ‘프로’다. 어느 대학에서든 연구 비리가 발생하면 학계에서 이를 공유하고, 다시 일어나지 않게끔 소속 대학원생에 교육을 해야 한다”고 강조했다.

서울대·교육부 “연구윤리 교육 강화 검토”

원총 관계자들은 연구 부정을 예방하기 위해선 과열 경쟁을 막기 위한 교원 평가 기준 개편과 연구윤리 교육 강화, 조사 투명화가 필요하다고 지적했다. 대학원생 정원 축소와 공저자 기재 기준 등 가이드라인 수립도 대안으로 제시됐다. 서울대 관계자는 이에 대해 “연구윤리 교육을 강화 및 필수화하는 방안을 추진하고 있다”고 했다. 교육부 관계자 역시 “대학이 (표절 여부를) 제대로 검증하는지 들여다보는 중”이라며 “연구윤리 교육 강화 방안을 검토하고 있다”고 말했다.