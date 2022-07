[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…행안부와 경찰의 힘 줄다리기

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

행안부와 경찰의 힘 줄다리기

경찰과 행정안전부가 갈등을 빚고 있어요. 앞서 5월 21일엔 행안부로부터 전달된 경찰 치안감 인사가 소통 오류로 2시간 만에 일부 번복됐죠. 행안부는 검·경수사권 조정으로 커진 경찰 조직을 직접 지휘·감독하기 위해 행안부 내 경찰국(가칭) 신설을 추진 중인데, 경찰은 독립성 침해라 반발해요. 행안부 내 경찰 조직 신설은 경찰청(옛 내무부 치안본부) 독립 이후 31년 만이죠. 행안부의 경찰 통제를 반대해온 김창룡 경찰청장은 6월 27일 사표를 제출했습니다.

Resignation put on hold

After his decision to transfer 28 top police officers without getting approval from the president leads to controversy over the integrity of the law enforcement agency, Kim Chang-yong, commissioner general of the police, tendered his resignation with about a month left before his term ends. His resignation was put on hold as President Yoon Seok-yeol left the country to attend the NATO Summit in Madrid, Spain.

decision: 결정, 결단

transfer: 전보하다, 이직(이동, 전근, 전학)하다

approval: 재가, 허락, 허가, 승인 (=authorization, permission, consent, endorsement)

lead to~: ~에 이르다, ~을 초래하다(=result in, trigger, provoke)

controversy: 논란

integrity: 자존(감), 위엄, 명예, 권위(=prestige, honor)

law enforcement agency: 법집행 기관. 검찰(the prosecution)을 흔히 “top law enforcement agency”라고 한다

commissioner general: (경찰) 청장

tender one’s resignation to~: 사직(사임)을 표명하다(=submit one’s resignation to~)

term: 임기, 기간

put on hold: 보류되다

attend: 참석(출석)하다

行政安全部与警察厅相互角力

警察厅与行政安全部之间的矛盾不断激化。5月21日,行政安全部提出的警察治安监任命人选因沟通问题,仅两个小时后就被推翻。在检察、警察调查权调整之后,行政安全部为了直接指挥、监督警察机构,力主在行政安全内部设立警察局(临时名称)进行管理,但警方极力反对,认为此举侵害警察的独立性。在行政安全部内部设立警察管理组织是在警察厅(原内务部治安本部)独立31年后首次提出。一直对此表示反对的警察厅长金昌龙6月27日提交了辞呈。

辞呈 [cí chéng] 사표

搁置 [gē zhì] 보류해 두다

矛盾 [máo dùn] 갈등

推翻 [tuī fān] 번복하다

指挥 [zhǐ huī] 지휘하다

监督 [jiān dū] 감독하다