[채서영의 별별영어] 영어의 수능해방일지

수학계의 큰 상 ‘필즈 어워드’를 수상한 허준이 교수가 화제입니다. 수학 포기자에 가까웠던 그는 입시구조가 문제라고 지적했다지요? 그런데 입시의 부정적 영향은 영어가 더한 것 같습니다.

대학 입시는 국민 ‘영어 울렁증’의 기원이며 요즈음에 이르러 문제가 더 큽니다. 입시 위주의 교육은 어린 시절의 언어천재들을 영어 포기자로 만들죠. 특히 2018년부터 실시된 영어 ‘절대평가’는 받은 점수만으로 등급을 크게 나누기 때문에 학생들의 실력이 더 저하되는 결과를 가져왔어요. 수험생들이 어려운 문제를 척척 푸는 것은 내용을 이해해서가 아니라 EBS의 지문이 그대로 나오니 ‘암기’해서 풀기 때문이라고 합니다.

영어 시험에 100점 받은 학생이 “I collected everything!”하고 선생님께 문자를 보내고 말도 했다는 이야기를 들은 적이 있어요. “I got a perfect score!” 혹은 “My answers were all correct!”라고 하고 싶었겠죠? 하지만 ‘저 다 모았어요!’가 돼버렸네요. ‘collect’는 ‘모으다’라는 뜻이니까요. 이 문장에 ‘correct’를 썼다면 형용사인 ‘옳은’이 아닌 ‘고치다’라는 동사가 되므로 ‘저 다 고쳤어요!’가 됩니다. 역시 어색하죠. 이 단어들을 구분하여 제대로 활용하지 못하는데 만점이 무슨 소용일까요?

이런 수능을 거쳐 대학에 온 학생들 상당수가 말하기와 글쓰기는 물론 쉬운 독해도 힘들어합니다. 발음은 좀 유창하기에 부모세대는 이런 내용을 잘 모르는 것 같아요. 중고교 사교육이 약간 줄어든 대신 유아영어가 비대해지고 어학연수는 필수가 됐지요. 하지만 정작 중요한 시기를 암기와 정답 찾기에 보내며 영어에 경직된 태도를 갖게 되니 문제입니다.

입시를 치르고 나면 영어가 싫어지고 두려움이 커집니다. 발음이나 문법이 완벽하지 않아도 누구나 자연스럽게 영어를 사용하는 국제화 시대에 한국인들은 틀려서 창피를 당하느니 아예 입을 다물겠다고 결심하죠.

이제는 정말 ‘시험’을 잘 보기 위해서가 아니라 ‘소통’을 잘하기 위해 영어를 배워야 합니다. 영어는 맞고 틀리고의 문제가 아닌 소통의 수단이니 필요에 따라 자유롭게 표현할 수 있어야 하지요. 그러려면 전 세계 사람들과 소통하고 문화를 이해하는 것으로 영어교육의 목표가 바뀌어야 하지 않을까요?

수능도 경쟁의 잣대가 아닌 교육을 위한 평가라는 본질에 충실해져야 하고 영어 교육은 정답 고르기보다 ‘원리’를 이해하고 다양한 ‘응용 능력’ 길러주기로 바뀌었으면 좋겠습니다.

채서영 서강대 영문학과 교수