왕좌서 BTS 밀어낸 '맏언니'…트와이스 나연의 'POP' 파워 [더 차트]

케이팝레이더 위클리 트렌딩 차트

2022년 6월 다섯째 주

역시 트와이스(TWICE)의 첫 솔로다운 화력이었다. 8일 케이팝레이더에 따르면 6월 다섯째 주 가장 인기있는 K팝 곡은 트와이스의 맏언니 나연의 신곡 ‘팝!’(POP!)이 차지했다. ‘팝’ 뮤직비디오는 집계 기간(6월 24~30일) 무려 4333만 조회 수를 기록했다. 스포티파이에서는 25만 4000여명의 팔로워를 추가했다. 이 기간 K팝 아티스트의 평균 스포티파이 팔로워 증가량은 약 2700명인 것을 고려하면 놀라운 수치다. 나연의 인스타그램 팔로워도 30만 3000명 가량 증가한 점도 눈에 띈다. 팝이 수록된 나연의 첫 번째 솔로 미니음반 ‘아임 나연’(IM NAYEON)은 미국 빌보드 메인차트 ‘빌보드 200’에서 7위를 기록하기도 했다.

2위는 걸그룹 에스파(aespa)의 ‘라이프스 투 쇼트’(Life’s Too Short)가 차지했다. 뮤직비디오 조회 수(3239만), 스포티파이 팔로워(3만7947), 인스타그램 팔로워(5만1634) 모두 대폭 증가했다. 방탄소년단(BTS)의 ‘옛 투 컴’(Yet To Come)은 2주 만에 왕좌를 내주고 3위로 물러섰다.

특이한 점은 남녀 혼성 그룹 카드(KARD)의 ‘링 디 알람’(Ring The Alarm)이다. 전주 8위에서 4위로 껑충 뛰어올라 2주 연속 10위권에 머무르고 있다. 경쟁이 치열한 가운데도 이들의 뮤직비디오는 2311만 조회 수를 기록하고 있다. 이밖에 컴백한 걸그룹 프로미스나인(fromis_9)의신곡 ‘스테이 디스 웨이’(Stay This Way)가 5위로 새로 진입했다. 이 기간 뮤직비디오 조회수 1191만을 기록하며 산뜻한 출발을 예고했다.